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سياسة

وزير الخارجية القطري: نأخذ التزاماتنا بتمثيل الدبلوماسية الأميركية لدى أفغانستان على محمل الجد

لقاء لوزيري خارجية الولايات المتحدة (يمين) وقطر في واشنطن (رويترز)
14/11/2021-|آخر تحديث: 14/11/202111:53 AM (مكة المكرمة)

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قوله إن قطر تأخذ التزاماتها بشأن تمثيل المصالح الدبلوماسية الأميركية في أفغانستان على محمل الجد، وستضيف موظفين إلى سفارتها في كابل للتعامل مع عبء العمل المتزايد.

وقال إن المهمة لن تكون سهلة بالنظر إلى تعقيد الوضع في أفغانستان، فهناك الكثير من القضايا المعقدة التي تحتاج إلى حل.

وأضاف وزير الخارجية القطري أن الاتفاق الذي أبرمته بلاده الجمعة مع الولايات المتحدة، يضفي الطابع الرسمي على قطر كمركز عبور رئيسي ينظم معايير وصول ومعالجة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان.

ووقّعت دولة قطر والولايات المتحدة اتفاقية تتولى بموجبها الدوحة تمثيل وحماية المصالح الدبلوماسية الأميركية في أفغانستان، وأكد وزيرا خارجية البلدين من واشنطن على تعزيز الشراكة في قضايا المنطقة.

من جهة أخرى، أكدت الولايات المتحدة وقطر التزامهما بشأن التعاون الأمني لتعزيز السلام والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وتنمية الشراكة الدفاعية الدائمة.

وأفاد بيان عن الحوار الإستراتيجي بين البلدين، بأن الوفدين الأميركي والقطري بحثا التطورات السياسية في المنطقة، بما في ذلك في سوريا واليمن والقرن الأفريقي.

كما ناقشا أهمية حلّ الدولتين بالنسبة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدين انشغالهما العميق بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة سلطت الضوء على جهود قطر في المساعدة الإنسانية، بما في ذلك تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة.

المصدر : وكالات

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