بدأت روسيا تسليم الهند منظومة صواريخ "إس-400" (S-400) وفقا لما أعلنه اليوم الأحد المركز الروسي للتعاون الدولي العسكري التقني، وذلك بموجب صفقة وقعها الجانبان قبل 3 سنوات.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مدير المركز ديمتري شوغاييف، قوله -قبيل انطلاق معرض دبي الجوي- إن عمليات تسليم معدات منظومة الدفاع الجوي إس-400 إلى الهند قد بدأت، وتسير وفقا للمواعيد المحددة.

وكانت الهند قد وقعت مع موسكو هذه الصفقة في أكتوبر/تشرين الأول 2018، للحصول على 5 وحدات من منظومة إس-400 بقيمة تقدر بـ5.4 مليارات دولار.

وتعد منظومة "إس-400" جيلا جديدا من منظومات الصواريخ البعيدة والمتوسطة المدى المضادة للطائرات، وقد تم تصميمها لتدمير الطائرات الإستراتيجية والتكتيكية والصواريخ الباليستية.

وصارت الهند ثالث مشتر أجنبي لهذه المنظومة الروسية بعد الصين وتركيا، وقد أثارت بذلك غضب الولايات المتحدة التي هددتها بعقوبات إذا لم تتراجع.

وفي العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بعد شرائها صواريخ إس-400، واستبعدتها من برنامج إنتاج الطائرات المقاتلة إف-35 (F-35).

الموقف الأميركي

ودعت إدارة الرئيس جو بايدن حلفاء الولايات المتحدة للامتناع عن شراء العتاد الروسي حتى يتجنبوا العقوبات وفق القانون الأميركي، وهي رسالة حملها وزير الدفاع لويد أوستن في زيارة إلى نيودلهي في مارس/آذار الماضي.

وقال أوستن آنذاك إنه لم يناقش احتمال فرض العقوبات، لأن الهند لم تتسلم أي شحنة من المنظومة الروسية.





ولطالما كانت العلاقات بين واشنطن ونيودلهي تمر بصعوبات، لكن المخاوف المشتركة بشأن الصين أدت إلى تقارب بينهما منذ وصول ناريندرا مودي إلى السلطة في الهند عام 2014، وفي عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (2017-2021).

وتعد الولايات المتحدة من أكبر بائعي الأسلحة للهند، وقد بحث الطرفان صفقة طائرات مسيرة مسلحة أميركية، وكذلك صفقة ضخمة تضم أكثر من 150 طائرة مقاتلة لسلاح الجو الهندي، للمساعدة في تضييق الهوة مع الصين.

وقبل ذلك، وقّعت شركات الدفاع الأميركية صفقات بمليارات الدولارات لتزويد الهند بمعدات عسكرية، بما في ذلك مروحيات، في إطار تحديث القوات المسلحة الهندية التي تخطط لتوظيف نحو 250 مليار دولار من أجل ذلك.

ومع ذلك تبقى روسيا أكبر مورد للأسلحة إلى الهند، وهو ما تعزز بصفقة صواريخ إس-400 التي وقعها مودي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2018.