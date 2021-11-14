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سياسة

رغم اتفاق غلاسكو.. غوتيريش يحذر: الكارثة المناخية لا تزال ماثلة

غوتيريش: الاتفاق هو عبارة عن تسوية تعكس المصالح (الفرنسية -أرشيف)
13/11/2021

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن "الكارثة المناخية لا تزال ماثلة" رغم التوصل إلى اتفاق السبت في مؤتمر كوب-26 (COP-26) للمناخ في مدينة غلاسكو.

واعتبر غوتيريش -الذي غادر في وقت سابق غلاسكو متوجها إلى مقر المنظمة بنيويورك- في بيان أن المؤتمر العالمي للمناخ انتهى بـ"خطوات إلى الأمام مرحب بها، ولكن ذلك ليس كافيا".

وتطرق غوتيريش إلى الأهداف التي لم تحقق، مشيرا خصوصا إلى "إنهاء الإعفاءات على مصادر الطاقة الأحفورية والاستغناء عن الفحم وفرض ضريبة على الكربون"، إضافة إلى تأمين المساعدة المالية للدول الأشد فقرا.

وأضاف في بيانه أن "النصوص التي تم تبنيها هي تسوية تعكس المصالح والوضع والتناقضات وحال الإرادة السياسية الراهنة في العالم، مشددا على أنه "من المؤسف أن الإرادة السياسية المشتركة لم تكن كافية لتجاوز التناقضات العميقة".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة "حان الوقت للانتقال إلى أسلوب الطوارئ"، مشيرا إلى أن الالتزامات الراهنة للحد من الانبعاثات لا تتيح الحفاظ على الهدف الذي حدده اتفاق باريس لجهة احتواء الاحتباس الحراري "إلى ما دون" درجتين مئويتين، مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية.

وتبنى مؤتمر "كوب 26" للمناخ، السبت، "ميثاق غلاسكو" الهادف إلى تسريع وتيرة مكافحة الاحتباس الحراري، ولكن من دون أن يؤكد إبقاءه ضمن سقف 1.5 درجة مئوية ولا تلبية طلبات المساعدة من الدول الفقيرة.

وجاء التبني النهائي للنص بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة وتحذير وجهته الرئاسة البريطانية للمؤتمر العالمي حول المناخ، وإثر تعديلات في اللحظات الأخيرة أدخلتها الصين والهند حول قضية مصادر الطاقة الأحفورية.

المصدر : رويترز

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