داهمت الشرطة الماليزية مكتب شبكة الجزيرة في العاصمة كوالالمبور اليوم الثلاثاء في إطار تحقيق بشأن برنامج بثته القناة عن معاملة البلاد للعمال الأجانب الذين لا يحوزون وثائق أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا.
الجزيرة تندد باعتقال مدير مكتبها في السودان وتطالب السلطات العسكرية بالكف عن ترهيب مراسليها
14/11/2021-|آخر تحديث: 14/11/202102:22 PM (مكة المكرمة)
نددت شبكة الجزيرة باعتقال مدير مكتبها بالخرطوم المسلمي الكباشي، وطالبت بالإفراج عنه فورا، محملة السلطات العسكرية المسؤولية عن سلامة جميع طواقمها في السودان.
وقالت الشبكة في بيان "نندد باعتقال مدير مكتبنا في السودان، ونطالب السلطات العسكرية بالإفراج عنه فورا".
وأضاف البيان "نحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع موظفينا العاملين في السودان".
وطالبت الجزيرة السلطات العسكرية بالسودان بالسماح "لصحافيينا بأداء مهامهم دون ترهيب".
وكانت قوة أمنية داهمت منزل الزميل المسلمي الكباشي صباح اليوم الأحد، واعتقلته.
المصدر : الجزيرة