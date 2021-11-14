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سياسي|سياسة|قطر

الجزيرة تندد باعتقال مدير مكتبها في السودان وتطالب السلطات العسكرية بالكف عن ترهيب مراسليها

المسلمي الكباشي مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم (الجزيرة)
14/11/2021-|آخر تحديث: 14/11/202102:22 PM (مكة المكرمة)

نددت شبكة الجزيرة باعتقال مدير مكتبها بالخرطوم المسلمي الكباشي، وطالبت بالإفراج عنه فورا، محملة السلطات العسكرية المسؤولية عن سلامة جميع طواقمها في السودان.

وقالت الشبكة في بيان "نندد باعتقال مدير مكتبنا في السودان، ونطالب السلطات العسكرية بالإفراج عنه فورا".

وأضاف البيان "نحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع موظفينا العاملين في السودان".

وطالبت الجزيرة السلطات العسكرية بالسودان بالسماح "لصحافيينا بأداء مهامهم دون ترهيب".

وكانت قوة أمنية داهمت منزل الزميل المسلمي الكباشي صباح اليوم الأحد، واعتقلته.

المصدر : الجزيرة

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