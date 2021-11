أرسل عشرات آلاف الرسائل المزيفة.. اختراق موقع لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي" (FBI) وخبراء في أمن المعلومات أن مجهولين اخترقوا نظاما بريديا تابعا للمكتب أمس السبت، وأرسلوا عشرات الآلاف من الرسائل المزيفة التي تحذر من هجوم إلكتروني محتمل.

وأكد "إف بي آي" تقرير مجموعة "سبامهاوس بروجيكت" (The Spamhaus Project) الأمنية المستقلة الذي أشار إلى أن عددا كبيرا من رسائل البريد الإلكتروني المزيفة أرسلت على دفعتين في وقت مبكر أمس السبت من خادم آمن تابع لمكتب التحقيقات الفدرالي.

وقال المكتب ووكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الوطني -في بيان- إنهما "على علم بالحادث… الذي يتعلق برسائل مزيفة من حساب البريد الإلكتروني @ic.fbi.gov".

وأضاف البيان "هذا وضع ما زال مستمرا، ولا يمكننا تقديم أي معلومات إضافية في الوقت الحالي. نواصل دعوة الجمهور إلى توخي الحذر من المرسلين المجهولين، ونحضّه على الإبلاغ عن أي نشاط مريب".

The following chart shows email traffic originating from the FBI mailserver (https://t.co/En06mMbR88 | 153.31.119.142) involved. You can clearly see the two spikes caused by the fake warning last night. Timestamps are in UTC. pic.twitter.com/vPKvzv74gW

— Spamhaus (@spamhaus) November 13, 2021