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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

أرسل عشرات آلاف الرسائل المزيفة.. اختراق موقع لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي

مبنى مكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن (رويترز)
14/11/2021

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي" (FBI) وخبراء في أمن المعلومات أن مجهولين اخترقوا نظاما بريديا تابعا للمكتب أمس السبت، وأرسلوا عشرات الآلاف من الرسائل المزيفة التي تحذر من هجوم إلكتروني محتمل.

وأكد "إف بي آي" تقرير مجموعة "سبامهاوس بروجيكت" (The Spamhaus Project) الأمنية المستقلة الذي أشار إلى أن عددا كبيرا من رسائل البريد الإلكتروني المزيفة أرسلت على دفعتين في وقت مبكر أمس السبت من خادم آمن تابع لمكتب التحقيقات الفدرالي.

وقال المكتب ووكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الوطني -في بيان- إنهما "على علم بالحادث… الذي يتعلق برسائل مزيفة من حساب البريد الإلكتروني @ic.fbi.gov".

وأضاف البيان "هذا وضع ما زال مستمرا، ولا يمكننا تقديم أي معلومات إضافية في الوقت الحالي. نواصل دعوة الجمهور إلى توخي الحذر من المرسلين المجهولين، ونحضّه على الإبلاغ عن أي نشاط مريب".

من جهتها، قالت مجموعة "سبامهاوس بروجيكت" إن بعض الرسائل المزيفة التي وجهت باسم مجموعة الكشف عن التهديدات السيبرانية التابعة لوزارة الأمن الوطني جاءت بعنوان "عاجل: عامل تهديد في الأنظمة".

وحذرت الرسائل المتلقين من أنهم أهداف لهجوم إلكتروني "معقد" تنفذه "عصابة ابتزاز معروفة".

وقال الخبير الأمني المستقل براين كريبس إنه تلقى أيضا بريدا إلكترونيا مزيفا من عنوان إلكتروني تابع لمكتب التحقيقات الفدرالي، لكنه يحتوي رسالة مختلفة.

ولم يتضح على الفور إن كانت الجهة التي أرسلت الرسائل المزيفة تتمتع بصلاحية الوصول إلى هذا الخادم، أو أنهم متسللون من الخارج.

المصدر : وكالات

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