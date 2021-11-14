أثار رئيس أول حكومة عراقية بعد 2003 إياد علاوي جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد دعوة أطلقها لتعويض الخاسرين في الانتخابات، ومنحهم مقاعد في مجلس النواب بعد عقد مؤتمر مصغر.

وقال علاوي خلال مقابلة تلفزيونية إن "جزءا من الحل (هو) عقد مؤتمر مصغر لمناقشة مخرجات الانتخابات الأخيرة وطرق حلها وتعويض الخاسرين من المشاركين في الانتخابات النيابية"، مشيرا إلى أن الانتخابات تركت العراق على "كف عفريت"، وأن من بين الحلول التي يقترحها إجراء انتخابات أخرى بعد 9 أشهر، أو إضافة نواب آخرين لكتل خاسرة في بعض المناطق، والهدف من ذلك هو الابتعاد عن الحرب الأهلية.

ما أعرف هذه سوء عاقبة، لو هذه هي حقيقة تفكيره!

تصريح د.إياد علاوي دليل هلى أزمة تفكير أحزاب السلطة وزعاماتها مع الديمقراطية، وطريقة تعاطيها مع الانتخابات التي لا يتشاركون فيها مع الإسلام السياسي

وهذا التصريح أكبر دليل على عمق الأزمة https://t.co/IepKhDtKNX — إياد العنبر (@ayadhussein1) November 13, 2021

وقال الباحث السياسي إياد العنبر عبر حسابه على تويتر "تصريح د. إياد علاوي دليل على أزمة تفكير أحزاب السلطة وزعاماتها مع الديمقراطية، وطريقة تعاطيها مع الانتخابات التي لا يتشاركون فيها مع الإسلام السياسي، وهذا التصريح أكبر دليل على عمق الأزمة".

دعوة صريحة إلى الانقلاب على الشرعية الديمقراطية ومخالفة الدستور والقانون، لا يليق بسياسي ان يتبنى مثل هذا التخريب ويحفز عليه pic.twitter.com/CuqbVGHmbs — سعدون محسن ضمد (@SDamad) November 13, 2021

وعلق الإعلامي سعدون محسن ضمد، عبر حسابه على تويتر، قائلا "دعوة صريحة إلى الانقلاب على الشرعية الديمقراطية ومخالفة الدستور والقانون، لا يليق بسياسي أن يتبنى مثل هذا التخريب ويحفز عليه".

دعوة إياد علاوي لتعويض الخاسرين تعكس مستوى الضحالة السياسية في العراق..

فرضا لو كانت المشاركة فاعلة.. والفائز هي القوى التشرينية كيف كانت لتتعامل القوى السياسية المسلحة مع الديمقراطية المزعومة؟ — براء سلمان (@baraa_raof) November 13, 2021

وقال الصحفي براء سلمان عبر حسابه على تويتر "دعوة إياد علاوي لتعويض الخاسرين تعكس مستوى الضحالة السياسية في العراق".

وأضاف سلمان "فرضا لو كانت المشاركة فاعلة.. والفائز هي القوى التشرينية، كيف كانت لتتعامل القوى السياسية المسلحة مع الديمقراطية المزعومة؟".

ابو حمزة

تصريحاتك هذه المفروض ما تصدر من سياسي قديم لأنها ضد الدستور و القانون و نسف للعملية الديموقراطية و الغاء لدور الشعب في اختيار من يمثله ؟!

الشعب مصدر السلطات هكذا يقول الدستور و ليس الاحزاب مصدر السلطات لو اني غلطان ؟!#اياد_علاوي pic.twitter.com/5qjioyVL7J — احمد الخضر A.Al-Khder (@Ahmad_Alkhder_) November 13, 2021

وكتب الصحفي أحمد الخضر، على حسابه في تويتر مخاطبا إياد علاوي، "أبو حمزة تصريحاتك هذه المفروض ما تصدر من سياسي قديم لأنها ضد الدستور والقانون ونسف للعملية الديمقراطية وإلغاء لدور الشعب في اختيار من يمثله"، مضيفا "الشعب مصدر السلطات هكذا يقول الدستور، وليس الأحزاب مصدر السلطات لو أني غلطان".