اليمن.. المجلس الانتقالي يقول إن السعودية دعت رئيسه لزيارة الرياض والتحالف يؤكد مقتل عشرات الحوثيين بغارات

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، اليوم السبت، أن رئيسه عيدروس الزبيدي تلقى دعوة من السعودية لزيارة الرياض، بينما أكد التحالف الذي تقوده السعودية مقتل 186 عنصرا من جماعة الحوثي في غارات للتحالف بمأرب والبيضاء.

وجاء الإعلان خلال اجتماع استثنائي عقدته هيئة رئاسة المجلس الانتقالي في عدن (جنوب) برئاسة الزبيدي وحضور وزراء المجلس في حكومة المناصفة، ومحافظ عدن أحمد لملس وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، وفق بيان نشره المجلس.

وذكر البيان، أن المجلس الانتقالي يرحب بدعوة السعودية للزبيدي ويؤكد تعاطيه الإيجابي معها، مثمنًا "حرص الأشقاء في المملكة على توحيد الجهود".

وأعرب البيان عن تقدير المجلس لكافة الجهود الرامية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار في "محافظات الجنوب المحررة".

كما أكد البيان التزام المجلس بتوحيد الجبهة الداخلية "للتصدي للتمدد الإيراني وأذرعه المليشياوية في المنطقة"، معتبرا أن العلاقة مع التحالف الذي تقوده السعودية ستظل إستراتيجية راسخة.

وكان المجلس الانتقالي قد وقع في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في الرياض اتفاقا مع الحكومة اليمنية الشرعية برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات.

ومع أن حكومة مناصفة تشكلت في 18 ديسمبر/كانون الأول 2020، فإنه لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في الشق العسكري من اتفاق الرياض، خصوصا دمج كافة القوات تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.

ولا يزال المجلس الانتقالي مسيطرا عسكريا وأمنيا على عدن ومناطق أخرى جنوبي البلاد، التي تعاني من تدهور اقتصادي ومعيشي متزايد.

غارات التحالف

من جهة أخرى، أعلن التحالف اليوم السبت أن الغارات التي شنها في الساعات الـ24 الماضية أوقعت 186 قتيلا في صفوف الحوثيين، وتركّزت على الخط الأمامي للجبهة غرب مأرب، قرب مدينة صرواح الأثرية، وعلى محافظة البيضاء.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول يعلن التحالف بقيادة السعودية عن حصائل مرتفعة للقتلى في غارات يشنّها بشكل شبه يومي ترمي إلى صد هجوم المتمردين على مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة -المعترف بها دوليا- في شمال البلاد.

ونادرا ما يعلن الحوثيون عن خسائرهم التي تخطت 3 آلاف قتيل، وفق التحالف.