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سياسة|قطر

مسؤول أميركي لرويترز: قطر ستمثل المصالح الدبلوماسية لواشنطن في أفغانستان وتواصل استضافة آلاف الأفغان

قال مصدر دبلوماسي مطلع إن حركة طالبان الأمريكية وحركة طالبان عقدت جولة محادثات في العاصمة القطرية اليوم الإثنين. وأضاف المصدر للأناضول ان المحادثات ترأسها كل من المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات مطلق بن ماجد القحطاني والملا عبدالغني برادر نائب قائد حركة طالبان للشوون السياسية رئيس مكتب حركة طالبان السياسي؛ والمبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد.
إحدى جولات محادثات السلام الأفغانية التي احتضنتها قطر (الأناضول)
12/11/2021-|آخر تحديث: 12/11/202105:48 PM (مكة المكرمة)

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي كبير أن قطر ستواصل استقبال ما يصل إلى ثمانية آلاف أفغاني من المتقدمين للحصول على تأشيرات هجرة خاصة، وذلك بعد اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بأن تمثل الدوحة مصالحها الدبلوماسية في أفغانستان.

وصرح مسؤول أميركي كبير لرويترز بأن الولايات المتحدة وقطر اتفقتا على أن تمثل الدوحة المصالح الدبلوماسية لواشنطن في أفغانستان، وهي خطوة تعتبر علامة مهمة على إمكانية التواصل المباشر بين واشنطن وكابل في المستقبل، بعد حرب دامت 20 عاما.

وستوقّع قطر اليوم الجمعة اتفاقا مع الولايات المتحدة على القيام بدور "القوة الحامية" للمصالح الأمريكية للمساعدة في تسهيل أي تواصل رسمي بين واشنطن وحكومة طالبان في أفغانستان، والتي لا
تعترف بها الولايات المتحدة.

وصرح المسؤول بأن قطر ستواصل مؤقتا استضافة ما يصل إلى ثمانية آلاف أفغاني معرضين للخطر، كانوا قد تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات هجرة خاصة وكذلك أفراد أسرهم المؤهلين لذلك.

المصدر : رويترز

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