قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي -في مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري- إن مسألة استقالته من منصبه لم تكن مطروحة خلال حديثه مع بري.

وأضاف قرداحي أنه ليس متمسكا بأي موقع وزاري، وأنه ليس في موقع التحدي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أو المملكة العربية السعودية، التي شدد على احترامها.

وكان ميقاتي حث قرداحي على تغليب المصلحة الوطنية لكنه لم يصل إلى حد دعوته صراحة إلى الاستقالة.

وردا على سؤال عن إمكانية تقديمه استقالته، قال إنه مستعد لدراسة الموضوع في حال تلقى ضمانات بعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الأزمة الأخيرة.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سحبت الرياض سفيرها في بيروت، وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، وفعلت ذلك لاحقًا الإمارات والبحرين والكويت واليمن، على خلفية تصريحات الوزير قرداحي.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قال أمس إن حزبه يؤيد موقف وزير الإعلام جورج قرداحي بعدم الاستقالة؛ كما أكد أن حزب الله يرفض إقالته أيضا.

وأضاف الأمين العام لحزب الله أن المصلحة الوطنية اللبنانية لا تكمن في قبول الإملاءات الخارجية، أو الخضوع لكل ما يُطلب، حسب تعبيره.





وقال الكاتب والمستشار بمركز الإعلام والدراسات العربية الروسية عبد العزيز بن رازن -في مقابلة مع الجزيرة- إن حزب الله متمكن من مفاصل الدولة في لبنان، ويشكل حكومة ظل.

عالم خيالي

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر إن مسؤولي الحكومة اللبنانية ليس لديهم أي شعور بضرورة التحرك العاجل أو العزم اللازم على تحمل مسؤولياتهم إزاء أزمة اقتصادية أدت إلى "إفقار شرس" للمواطنين.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان -في مقابلة مع رويترز في ختام مهمة استمرت أسبوعين لدراسة الفقر في لبنان- "أنا مندهش جدا من حقيقة أن هذه دولة في طريقها للفشل، إن لم تكن فشلت بالفعل، واحتياجات السكان لم تتم تلبيتها بعد".

وأضاف "يعيشون في عالم خيالي، وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل البلاد".

والتقى دي شوتر أثناء زيارته مجموعة من كبار المسؤولين، من بينهم 9 وزراء ورئيسا الوزراء والبرلمان.

ولم يعلق مصدر رسمي في مكتب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على تصريحات دي شوتر، لكنه أشار إلى أن ميقاتي عقد اجتماعا مثمرا هذا الأسبوع مع المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي.

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 3 أرباع سكان لبنان الذين كانوا ينتمون في السابق للطبقة المتوسطة أصبحوا يعانون الآن من الفقر الذي زادت حدته في خضم أزمة اقتصادية ناجمة عن تراكم الفساد وسوء الإدارة طيلة عقود.