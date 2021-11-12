قوات مدعومة إماراتيا تنسحب من مواقع بالحديدة والتحالف يقصف منظومة دفاع جوي للحوثيين

أفادت مصادر محلية بانسحاب قوات تدعمها الإمارات من بعض المواقع في محافظة الحديدة غربي اليمن، في حين أعلن التحالف استهداف منظومة دفاع جوي للحوثيين في مأرب.

وقالت مصادر في الحديدة إن قوات عسكرية يمنية مدعومة من دولة الإمارات انسحبت من بعض المواقع في المحافظة بعد يوم من زيارة مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبيرغ لمدينة المخا الساحلية.

وأضافت أن بعض القوات التي كانت متمركزة على خطوط التماس في مدينة الحديدة تم تجميعها إلى نقاط تجميع لتنسحب باتجاه جنوب محافظة الحديدة وكذلك مدينة المخا التابعة إدارياً لمحافظة تعز.

وفي مأرب، قالت مصادر في الجيش اليمني إن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف الحوثيين بعد أن صدت قوات الجيش ورجال القبائل هجمات لمسلحي الحوثي.

وشنت قوات الجيش والقبائل هجمات مضادة في محيط معسكر "أم ريش" جنوبي مديرية الجوبة في محافظة مأرب أدت إلى تدمير آليات عسكرية.

وأضافت المصادر أن معارك متواصلة شهدتها مناطق أخرى في مديرية الجوبة، إذ يحاول الجيش منع الحوثيين من إحراز أي تقدم في تلك المناطق.

كما أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أنه استهدف منظومة دفاع جوي للحوثيين بمحافظة مأرب، وسط البلاد.

جاء ذلك حسب بيان مقتضب للتحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، في وقت متأخر مساء الخميس.

وأفاد التحالف بأنه استهدف منظومة دفاع جوي للمليشيا الحوثية. وأضاف أن ذلك تم في الجبهة الجنوبية لمدينة مأرب دون تفاصيل أكثر.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جماعة الحوثي حول الأمر.

ومنذ بداية فبراير/شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.





موظفو السفارة الأميركية

في شأن آخر، دعت الولايات المتحدة الخميس إلى الإفراج الفوري عن موظفين يمنيين في سفارتها بصنعاء "يحتجزهم الحوثيون".

وقال متحدّث باسم الخارجية الأميركية في بيان إنّه تمّ الإفراج عن غالبية الموظفين المحليين في السفارة الأميركية في العاصمة اليمنية.

وأضاف أن "موظفين يمنيين في سفارتنا ما زالوا محتجزين دون تفسير وندعو إلى الإفراج الفوري عنهم"، من دون أن يحدّد عدد الموظفين المحتجزين أو مهامهم.

وأورد المتحدث أنّ الحوثيين اقتحموا مجمّع السفارة المغلقة منذ 2015 عندما نقلت الولايات المتحدة موظفيها الدبلوماسيين إلى الرياض بسبب الحرب الأهلية في اليمن.

وتابع "ندعو الحوثيين إلى إخلاء المقار فوراً وإعادة جميع الممتلكات الأميركية التي تمّ الاستيلاء عليها".

وأردف أن "حكومة الولايات المتحدة ستواصل جهودها الدبلوماسية لتأمين الإفراج عن موظفينا وإخلاء سفارتنا".

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، حيث ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.