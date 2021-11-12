قتلى وجرحى في تفجير أثناء صلاة الجمعة بولاية ننغرهار الأفغانية

أفادت تقارير بسقوط قتلى وجرحى في انفجار استهدف مسجدا في ولاية ننغرهار الأفغانية أثناء صلاة الجمعة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني سقوط قتيلين و18 مصابا في تفجير داخل مسجد بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

وقال مصدر من طالبان لوكالة الأنباء الفرنسية "يمكنني التأكيد أن انفجارا وقع أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد في منطقة سبين غار. هناك ضحايا وقتلى".

ونقلت وكالة رويترز أن إمام المسجد أصيب في التفجير.

وقال أتال شينوارى -أحد سكان المنطقة- إن الانفجار وقع الساعة الواحدة والنصف ظهرا تقريبا عندما انفجرت عبوات كانت موجودة على ما يبدو داخل المسجد.

وهذا الهجوم هو الأحدث ضمن سلسلة تفجيرات استهدفت مساجد في أفغانستان خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح مراسل الجزيرة ناصر شديد أن المسجد يتبع للسنّة، خلافا للهجمات السابقة التي استهدفت مساجد للشيعة.

وكان 8 من مسلحي حركة طالبان قتلوا وأصيب 17 آخرون في تفجيرات متفرقة وقعت الأحد الماضي في مدينة جلال آباد عاصمة ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.