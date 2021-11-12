تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
عنف وإرهاب|سياسة|أفغانستان

قتلى وجرحى في تفجير أثناء صلاة الجمعة بولاية ننغرهار الأفغانية

أفغانستان تشهد موجات دامية تستهدف المساجد (رويترز)
12/11/2021

أفادت تقارير بسقوط قتلى وجرحى في انفجار استهدف مسجدا في ولاية ننغرهار الأفغانية أثناء صلاة الجمعة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني سقوط قتيلين و18 مصابا في تفجير داخل مسجد بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

وقال مصدر من طالبان لوكالة الأنباء الفرنسية "يمكنني التأكيد أن انفجارا وقع أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد في منطقة سبين غار. هناك ضحايا وقتلى".

ونقلت وكالة رويترز أن إمام المسجد أصيب في التفجير.

وقال أتال شينوارى -أحد سكان المنطقة- إن الانفجار وقع الساعة الواحدة والنصف ظهرا تقريبا عندما انفجرت عبوات كانت موجودة على ما يبدو داخل المسجد.

وهذا الهجوم هو الأحدث ضمن سلسلة تفجيرات استهدفت مساجد في أفغانستان خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح مراسل الجزيرة ناصر شديد أن المسجد يتبع للسنّة، خلافا للهجمات السابقة التي استهدفت مساجد للشيعة.

وكان 8 من مسلحي حركة طالبان قتلوا وأصيب 17 آخرون في تفجيرات متفرقة وقعت الأحد الماضي في مدينة جلال آباد عاصمة ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

Taliban fighter Mira Jan Himmat, 30, and Rafiullah, 26, from Helmand province smile as they stand guard in a checkpoint in Kabul

أفغانستان.. قائد الجيش ينفي انضمام جنود لتنظيم الدولة واجتماعات مرتقبة للمبعوث الأميركي بباكستان

نفى قائد الجيش الأفغاني انضمام أي من قوات الجيش لتنظيم الدولة، بينما قالت المخابرات إن 600 من عناصر التنظيم اعتقلوا بمناطق مختلفة، في حين يلتقي مبعوث أميركا لأفغانستان بعض المسؤولين الأفغان بباكستان.

Published On 10/11/2021
باكستان تفتح معبر طورخم لمرور عالقين على أراضيها

موقع بريطاني: بانتظار السلام في ممر خيبر.. لماذا تخشى باكستان عدم الاستقرار بأفغانستان؟

نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا يسلط الضوء على معاناة السكان المحليين على طرفي الحدود الباكستانية الأفغانية بسبب الإغلاق المتكرر والإجراءات الأمنية المشددة في معبر طورخم وممر خيبر.

Published On 11/11/2021
المزيد من سياسي
الأكثر قراءة