قبيل مؤتمر باريس.. قوات حفتر توافق على ترحيل 300 مرتزق من ليبيا

قال ممثلو قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" إنهم وافقوا على ترحيل 300 من المقاتلين الأجانب من الأراضي الخاضعة لسيطرتهم، استجابة لطلب من فرنسا قبل يوم من انعقاد مؤتمر باريس بشأن الأزمة الليبية.

ونقلت وكالة رويترز عن بيان لمسؤول في قوات حفتر مساء أمس الخميس، أن هذه ستكون أول مجموعة من المقاتلين الأجانب تغادر البلاد بموجب اتفاق وقعه الطرفان المتحاربان الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ انسحاب تدريجي للمرتزقة.

ورأى المسؤول أن هذه الخطوة ستعزز الاتفاق، وقال إن ترحيل المقاتلين سيجري بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، للحيلولة دون وقوع اضطرابات في البلدان التي سيعودون إليها.

ولم يحدد من أين جاء هؤلاء المرتزقة، لكنه قال إن ترحيلهم سيتم أيضا بالتنسيق مع الدول المجاورة.

وجاء هذا الإعلان قبيل انعقاد مؤتمر بشأن الأزمة الليبية تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة، حيث تسعى القوى الغربية لتأكيد دعمها لخطوات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا وتحذير المعرقلين من عقوبات محتملة.

لكن في غياب اتفاق واضح على الأسس القانونية للانتخابات، يخشى مراقبون أن ترفض القوى الرئيسية في ليبيا عملية التصويت، ويحذرون من احتمالات استغلال الغموض أو الخلافات لتكون ذريعة للاستيلاء على السلطة لاحقا.