سياسي فرنسي من أقصى اليمين يفضل تجمد المهاجرين حتى الموت على دخول أوروبا

أعلن السياسي الفرنسي عارض الأزياء السابق جوليان أودول أنه يفضل موت المهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية من البرد، على أن يسمح لهم بدخول دول أوروبا الغربية.

وفي مقابلة مع قناة "بي إف إم" (BFM) الفرنسية، قال أودول إن مهمة أوروبا الرئيسية هي حماية الأوروبيين في المقام الأول، معتبرا أنه لا ينبغي بالتأكيد فتح الحدود أمام المهاجرين العالقين في بيلاروسيا، وأنه يحتمل أن يكون كثير منهم خطرين.

وفي هذا السياق وجه له الصحفي أوليفييه تروشوت سؤالا "هل نتركهم يتجمدون حتى الموت خلف الأسلاك الشائكة؟"، فكان جواب أودول "نعم بالطبع؛ أعني نعم تماما".

وأعاد الصحفي السؤال نفسه مجددا كي لا يساء فهمه، فكان جواب جوليان "إذا لم نفعل ذلك ستواجه أوروبا غزو المهاجرين".

وكرر الصحفي تروشوت سؤاله مرة ثالثة، وملامح الدهشة واضحة على وجهه، فقال "أجب على سؤالي جوليان أودول، هل قلت إننا يجب أن نتركهم يتجمدون حتى الموت من البرد؟"، ووسط انزعاج الضيوف الآخرين في البرنامج الحواري، تراجع أودول عن موقفه وقال "لا، نحن لا ندعهم يموتون من البرد، بل نبقيهم فعليا خارج حدود أوروبا".

"Bien sûr" qu'il faut laisser les migrants "mourir de froid": le dérapage de Julien Odoul pic.twitter.com/WIlNaFiisw — BFMTV (@BFMTV) November 11, 2021

ويجدر بالذكر أن جوليان أودول عضو في حزب "الجبهة الوطنية" في أقصى اليمين، الذي تترأسه المرشحة الرئاسية مارين لوبان.

ومنذ أيام، ما زال نحو 4 آلاف طالب لجوء عالقين على الحدود البيلاروسية البولندية، حيث ترفض بولندا دخولهم أراضي الاتحاد الأوروبي.

ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتنسيق وصول هذه الموجة من اللاجئين، وذلك ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده.