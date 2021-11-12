دقت ناقوس الخطر وتتحسب للأسوأ.. أزمة اللاجئين بالحدود البولندية تصل أوكرانيا

كييف – صدى أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية يتردد في أوكرانيا، التي دقت ناقوس الخطر وتتحسب لتكرار المشهد على حدودها الشمالية.

خلال الساعات الـ48 الماضية، بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأزمة هاتفيا مع نظيره البولندي أندري دودا دون الكشف عن مزيد من التفاصيل؛ وبعدها سرعان ما عقد مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني جلسة طارئة لبحث هذه القضية.

وقرر المجلس تعزيز أمن الحدود مع بيلاروسيا، من خلال الدفع بمزيد من الحرس إلى تلك المناطق الحدودية، مدعومين بقوات من الحرس الوطني والشرطة، وحتى الجيش، إن لزم الأمر.





أزمة جديدة

وأوكرانيا، التي تخوض حربا ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرقها، والغارقة في أزمات سياسية واقتصادية عدة، والمتأثرة بصورة كبيرة بجائحة كورونا وبتداعيات أزمات عالمية أخرى، تخشى أن تكون مسرحا لأزمة جديدة عنوانها "الهجرة"، قد لا تستطيع تحمل أعباءها.

وبالفعل، حذر رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيسكي، أوكرانيا، من أن المهاجرين قد يحاولون الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، ليس فقط من خلال بلاده، بل من عبر أوكرانيا أيضا.

في منشور على فيسبوك، رأى إيهور هوجفا، وهو رئيس تحرير موقع "سترانا" (البلد) المعارض، الذي أغلقته السلطات الأوكرانية قبل أسابيع، أن "التوقعات المتعلقة بأزمة المهاجرين لا تدعو إلى الطمأنينة، فبولندا لن تسمح بدخولهم من الخاصرة الشرقية للاتحاد الأوروبي، الذي لن يلوم وارسو مهما فعلت، بل سيتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو،"الدكتاتور الأوروبي الأخير كما يصفونه في الاتحاد"، في إشارة إلى إمكانية استخدام بولندا القوة والعنف لصد المهاجرين.

ويضيف "في مثل هذه الحالة، قد يتدفق المهاجرون إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا، ورغم إغلاق الحدود مع بيلاروسيا، فإنه لا يستبعد تسهيل بعض هياكلنا الأمنية الفاسدة تحت إغراءات كسب المال نقل آلاف المهاجرين الجدد سرا إلى أوروبا".

ورغم أن وزير الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكي، أكد أنه "في حالة تدفق المهاجرين، فإن أوكرانيا ستستجيب في إطار القانون"، فإن هوجفا يعتبر أن "هذا الواقع سيدفع البلاد نحو مواجهة أزمات اقتصادية واجتماعية وأخلاقية، وسياسية مع الاتحاد الأوروبي، حليفها وداعمها الرئيس".

مئات المهاجرين في بيلاروسيا يحاولون اجتياز حدودها إلى بولندا (رويترز)

لعبة روسية

واللافت أن كثيرين في أوكرانيا يربطون هذه الأزمة مباشرة بروسيا، معتبرين "أنها تدار من موسكو وأن الرئيس لوكاشينكو بات مجرد أداة بيد بوتين والكرملين".

الكاتب والمحلل السياسي فيتالي بورتنيكوف يقول للجزيرة نت "تلعب روسيا دورا رئيسا في هذه الأزمة، خاصة أنها حليفة لوكاشينكو الوحيدة في المنطقة اليوم، ومستفيدة من وجود توتر على حدود الاتحاد الأوروبي، للضغط عليه وفقا لمصالحها"، في إشارة إلى أن دول الجوار والاتحاد الأوروبي رفضت الاعتراف بفوز لوكاشينكو في انتخابات الرئاسة البيلاروسية عام 2020، ودعمت حراك المعارضة ضده لاحقا.

أما الكاتب والمحلل السياسي ديمترو فورونكوف فيقول "لوكاشينكو لجأ إلى بوتين بعد أن نبذه الغرب، ورمى نفسه في فخ القروض الروسية، حتى أصبح مستعدا لتنفيذ أي أجندة يريدها الكرملين، مقابل الاحتفاظ بالسلطة، ومهما كان الثمن".

ويضيف للجزيرة نت "ما يقوم به لوكاشينكو على حدود الاتحاد هو إرهاب دولة حقيقي، يستغل حاجة المهاجرين ومعاناتهم".





مجرد بداية

ويرى محللون أن الأزمة الراهنة ما هي إلا فتيل أزمة أكبر وأخطر تلوح في الأفق، ومقدمة لتصعيد قد يهدد أوكرانيا ودول المنطقة، وبالقوة العسكرية ربما.

يقول الكاتب والمحلل السياسي، ديمترو فورونكوف "بوتين دفع قوات أمنية إلى بيلاروسيا لدعم لوكاشينكو في مواجهة معارضيه، وزاد حجم وجود القوات الروسية في قاعدة منطقة "يلينيا" القريبة من الحدود الشمالية ومن الحدود مع بيلاروسيا، إلى 90 ألف عسكري".

ويضيف فورونكوف "أوكرانيا تخشى تطويق القوات الروسية لها من 3 جهات اليوم (القرم المحتل جنوبا، وإقليم الدونباس الذي يسيطر عليه الانفصاليون شرقا، وبيلاروسيا شمالا)، وتدرك جيدا أن القوة خيار مفضل بالنسبة للقيادة الروسية في تعاملها مع الأزمات، خاصة إذا كانت داخلية أو قريبة منها".

وتابع "حتى بولندا ودول البلطيق تشارك أوكرانيا هذه المخاوف، لأنها تعلم أن أزمة المهاجرين مصطنعة وتدار من قبل روسيا، والأخيرة تسعى إلى استعادة نفوذها في جميع مناطق الاتحاد السوفياتي السابق".

ويختم بالقول "أعتقد أن خيار التصعيد العسكري وارد اليوم أكثر من أي وقت مضى، لا سيما في ظل اهتمام حلف الناتو (NATO) بالتعاون مع أوكرانيا، لكنه يبقى الخيار الأخير، وقد تسبقه خيارات سياسية واقتصادية أخرى، كتلك التي رأيناها عندما أعلنت موسكو قطع علاقاتها مع الناتو، وافتعلت أزمة الغاز".