يعتقد رئيس معهد الاستشراف والأمن بأوروبا أن مؤتمر باريس لا يمكن أن ينجح في حل الأزمة الليبية والتقدم في العملية الديمقراطية، مع استمرار وجود المرتزقة على التراب الليبي. بل إنه "ذر للرماد في العيون، ولن يغير كثيرا من الأوضاع السياسية المتقلبة في ليبيا".

باريس- قبل شهر من الموعد المحدد للانتخابات الليبية المزمع إجراؤها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ينطلق مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا اليوم الجمعة، وسط تحديات وخلافات متشعبة وجدل حاد بين الفرقاء ومؤسسات الدولة في ليبيا.

والانتخابات التي تم الاتفاق عليها ضمن خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة، أملا في إنهاء عقد من الصراع والحرب الأهلية، ما زال إجراؤها محل شك وأخذ ورد بين أطراف الصراع داخليا، بسبب الخلافات الواسعة بشأن قانون الانتخابات وخاصة بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.

فبعد إقرار قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب بطبرق، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الأسبوع الماضي، خلال ملتقى انعقد في طرابلس، إلى مقاطعة الانتخابات احتجاجا على السماح بترشح من سماهم "المجرمين". في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي، اللذين يعتزمان خوض السباق الرئاسي.

وفي وقت سابق قال النائب جلال الشويهدي، خلال ملتقى جمع نوابا وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة، إنهم "توجهوا إلى القضاء للطعن في قانون الانتخابات".

وداخليا أيضا، فجّر إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل، وفتح تحقيق ضدها من قبل المجلس الرئاسي الليبي نهاية الأسبوع الماضي، خلافا وأزمة جديدة بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

جانب من فعاليات الملتقى الوطني لدعم الانتخابات في ليبيا الذي انعقد رغم الانقسامات والخلافات على قوانين الانتخابات (مواقع التواصل)

ضربة مسبقة

وعلى صعيد خارجي، ينعقد مؤتمر باريس وسط تجاذبات دولية وصراعات إقليمية وغياب لاعبين مؤثرين في الملف الليبي كتركيا وروسيا، وبتمثيل دبلوماسي ليس بالمستوى المرجو وخاصة للجزائر وتونس.

ولعل الضربة القاسمة التي تلقاها المؤتمر قبل 10 أيام من انعقاده، حسب بعض المراقبين، تمثلت في إعلان الخارجية الفرنسية إقالة رئيس قسم الشرق وشمال أفريقيا فيها كريستوف فارنو، إثر خلافات متعلقة بالملف الليبي مع عضو الخلية الدبلوماسية في الإليزيه بول سولير.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، إن إقالة فارنو جاءت بسبب "أخطاء منهجية" في إدارة العمل اليومي.

ويعتبر فارنو، الملقب بـ"السيد ليبيا"، خبيرا إستراتيجيا في الشأن الليبي، حيث عمل مبعوثا خاصا للرئيس ماكرون بين عامي 2018 و2020.





القوى الكبرى جزء من المشكلة

وعن الانقسامات التي تسود الساحة الليبية وما تفرضه من معوقات وتحديات أمام مؤتمر باريس وفرص نجاحه، يقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الليبي المقيم في باريس كامل المرعاش إن "هذه الانقسامات ليست جديدة في ليبيا، حيث لا توجد مؤسسات حقيقية ما عدا مؤسسة الجيش الوليدة، التي تميزت بالانضباط وتوحد قيادتها حتى الآن".

ويعتقد المرعاش، في حديث للجزيرة نت، أن الدول التي سبق أن نظمت مؤتمرات حول ليبيا أصبحت هي نفسها جزءا وسببا في هذه الانقسامات، "لأنها كونت بسياساتها المصلحية المتناقضة أتباعا وموالين محليين".

وبحسب المحلل، فإن "مؤتمر باريس الرابع لن يكون مختلفًا عن سابقيه لأنه يسعى إلى عودة فرنسا للتأثير في ليبيا بعد أن تم تهميشها خلال العامين الماضيين، وبعد أن فشلت سياساتها هناك بسبب الارتباك والتناقضات في الدبلوماسية الفرنسية وفقدان مصداقيتها عند بعض الأطراف المحلية التي عوّلت عليها لإنهاء فوضى المليشيات وانتشار التنظيمات الإرهابية".

وقال إن لجوء فرنسا لمقاسمة ألمانيا وإيطاليا رئاسة المؤتمر "محاولة لتوحيد الصف الأوروبي في مواجهة التحالف الخفي بين الولايات المتحدة وتابعيها".

موظفون في الإدارة الانتخابية بمنطقة بني وليد غربي ليبيا يجهزون صناديق وأوراق الانتخابات المقبلة (مواقع التواصل)

تحديات ومعوقات خارجية

من ناحيته، يرى رئيس معهد الاستشراف والأمن في أوروبا إيمانويل ديبوي أن الأهداف التي بُني عليها مؤتمر باريس، والمتمثلة أساسا في مناقشة تأمين إجراء الانتخابات في وقتها المحدد، هي ما أدى إلى عدم التزام الكثير من القادة بالحضور على غرار الرئيس التركي والرئيس الروسي والرئيس الجزائري.

في حين يقول ديبوي إن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ستكون نجمة المؤتمر في غياب الرئيس الأميركي جو بايدن، و"هذه ضربة قوية للمؤتمر وللعلاقات الفرنسية الأميركية".

وأضاف للجزيرة نت أن "غياب التمثيل الدبلوماسي الرسمي على أعلى مستوى لدول وازنة ومؤثرة في الملف الليبي، سيؤثر على المؤتمر بشكل سلبي، ويجعله يتشابه مع عدة مؤتمرات سابقة حول ليبيا مثل مؤتمر برلين، والتي لم تخرج بحلول واضحة".

لكن المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش يرى أن أكبر تحدّ أمام مؤتمر باريس هو "توحّد الدول المشاركة فيه وجديتها في إيجاد حلول حاسمة تخرج ليبيا من النفق المظلم الذي تسببت فيه أصلا هذه الدول بعد إسقاطها نظام القذافي وترك ليبيا للعصابات الإرهابية لتحكمها".





انتخابات هشة مفتوحة على الفشل

ويذهب الكثير من المراقبين للأزمة الليبية إلى التأكيد على أن ضغط القوى الغربية الكبرى، ورغبتها السريعة في إجراء الانتخابات الليبية الشهر المقبل، رغم كل هذه الانقسامات، سيؤدي حتما إلى إجراء انتخابات هشة مفتوحة على الفشل والعودة إلى المربع الأول.

ويؤيد المرعاش هذا السيناريو بوصفه "الأقرب للحدوث، والذي لن ينهي حالة الفوضى وسيطرة المليشيات على شمالي غربي البلاد، ويعني أن الأزمة الليبية مستمرة على حالها".

ويضيف "ربما ستنكشف القوى الدولية المتآمرة على ليبيا في أعين الشعب الليبي الذي عليه أن يتحرك إذا أراد أن يعيش في دولة ذات سيادة ويتمتع بثروات بلاده التي تنهبها هذه الدول بشكل ممنهج ومنظم".

وفي السياق نفسه، قال رئيس معهد الاستشراف والأمن إن "الدول الأوروبية ومعها الولايات المتحدة وبريطانيا أيضا، تنطلق من مسلمة بأن إجراء الانتخابات في تاريخها المحدد يكفي لنجاح العملية الديمقراطية في ليبيا، بينما هذا يعتبر خطأ إستراتيجيا كبيرا لأن الانتخابات ليست إلا بداية الديمقراطية التي يلزمها مسار طويل وشاق".

عربة عسكرية لمرتزقة على الطريق بين سرت والجفرة، ويربط خبراء نجاح الانتخابات بضرورة إخراج المرتزقة من أراضي ليبيا (مواقع التواصل)

الظروف غير مناسبة لخروج المرتزقة

وعن قراءته للنتائج التي يمكن أن يتمخض عنها مؤتمر باريس، والحلول التي قد يقترحها وخاصة في موضوع خروج المرتزقة من ليبيا، قال ديبوي إن "الظروف الملائمة لخروج المرتزقة من ليبيا لم تتوفر بعد، وهي الظروف نفسها تقريبا التي أحاطت بمؤتمري برلين الأول والثاني".

وبرأيه، فالانتخابات لن تنجح حتى وإن أجريت في تاريخها المقرر سابقا، إذا لم تخرج كل قوات المرتزقة من ليبيا.

ووفق هذه المعطيات، يقول ديبوي "لا يمكن لمؤتمر باريس أن ينجح في حلحلة الأزمة الليبية والتقدم بالعملية الديمقراطية، لأن هذه القوات ما زالت موجودة على التراب الليبي. لذا، فمؤتمر باريس مجرد ذر للرماد في العيون، ولن يغير كثيرا من الأوضاع السياسية المتقلبة في ليبيا".