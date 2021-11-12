جون بولتون: ترامب لن يترشح للرئاسة مرة أخرى لأنه يخاف أن يوصف بالخاسر

قال مستشار الأمن القومي السابق إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لن يترشح في عام 2024 لأنه يخشى أن يوصف بـ "الخاسر"، لكنه سيواصل القول باحتمال الترشح للحفاظ على أنظار الناس مشدودة لشخصه.

ونسب موقع بيزنس إنسايدر الأميركي (Business Insider)، في خبر له، هذا التنبؤ الصارم لجون بولتون، الذي أعرب عن اعتقاده بأن ترامب "يعرف بعمق ما أقول رغم أنه لن يعترف بذلك أبدا". فقد خسر في عام 2020 ويخشى كثيرا من الخسارة في عام 2024، لأنه إذا كان يكره أي شيء في العالم، فإنه يكره أن يوصف بالخاسر.

وأضاف بولتون في وقت لاحق "أعتقد أنه سيتحدث باستمرار عن الترشح حتى اللحظة الأخيرة، لأنه إذا قال في أي وقت إنه لن يكون مرشحا، فسيؤدي ذلك إلى إطفاء الأضواء، وهو لا يحب ذلك أيضا".

كان ترامب قد أشار مرارا وتكرارا إلى أنه يفكر في ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة عام 2024، ولا يزال يتمتع بنفوذ كبير على الحزب الجمهوري.

وذكرت شبكة "سي إن إن" CNN أنه واصل جمع ملايين الدولارات سنويا من مؤيديه من أجل مستقبله السياسي رغم أنه لم يصدر إعلانا رسميا عن نيته الترشح.

وأقال ترامب بولتون من منصبه كمستشار للأمن القومي في سبتمبر/أيلول 2019 بعد 17 شهرا، وظل بولتون ينتقده بشدة منذ ذلك الحين، بما في ذلك في كتابه "الغرفة التي جرت فيها الأحداث".

وتضمن كتاب بولتون، الذي نُشر العام الماضي، مزاعم بأن ترامب لم يكن لديه فهم كبير لقضايا السياسة الخارجية، وأنه ناشد الرئيس الصيني تشي جين بينغ لمساعدته في انتخابات 2020.

ووصف ترامب كتاب بولتون بأنه "مجموعة من الأكاذيب والقصص المختلقة، وكلها تهدف إلى جعلي أبدو سيئا"، ووصفه لاحقا بأنه "واحد من أغبى الأشخاص في واشنطن".