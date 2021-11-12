تلغراف: الوقت ينفد لتفادي كارثة إنسانية في أفغانستان

قالت صحيفة "تلغراف" (The Telegraph) البريطانية إنه تم خلال قمة الـ20 الأخيرة في العاصمة الإيطالية روما تقديم تعهدات بتوفير مساعدات طارئة لأفغانستان لكن لا شيء ملموسا تم حتى هذه اللحظة لمصلحة هذا البلد الذي يواجه شبح كارثة محتملة خلال موسم الشتاء يجب تفاديها بأي طريقة كانت.

وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها أن رحيل القوات الغربية من أفغانستان كلف البلاد ضياع كل المساعدات المالية التي كانت مرصودة لدعمها.

كما أكدت أن الفساد الذي كان مستشريا حتى في ظل وجود قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) لم يتضاءل مع وصول حركة طالبان إلى الحكم بل انضاف إليه ضعف الكفاءة مشكلا بذلك مزيجا ساما من الحكم السيئ.

في ظل هذه الظروف -تضيف تلغراف- يلوح في الأفق شبح مجاعة سيزيد من وطأتها الجفاف وانهيار الوضع الاقتصادي، في وقت تتنبأ فيه وكالات الأمم المتحدة المختلفة بكارثة إنسانية كبرى في الأجل المنظور.

ورغم أن قمة الـ20 الأخيرة ناقشت أوجه هذه الأزمة وتعهّد القادة الغربيون بتقديم مساعدة طارئة لأفغانستان، فإن شيئا ملموسا لم يحدث، كما أن حركة طالبان وإن كانت تتحمل جزءا من المسؤولية عما آلت إليه البلاد إلا أنها باتت الآن عنصرا لا يمكن تجاهله في معادلة الحل كونها الممسكة بزمام السلطة في عموم البلاد.

أما دول الجوار، مثل الصين والهند وبشكل خاص باكستان، التي ستتحمل عبء الهجرة الجماعية للاجئين الذين سيفرّون من البلد بسبب تأثيرات المجاعة المحتملة، فعليها أن تضطلع بدور مركزي في أي تصور لحلّ منسق وفي أقرب فرصة ممكنة لأن الوقت ماض في النفاد.