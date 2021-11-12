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سياسة|جزائر

الجزائر.. الرئيس تبون يجري تعديلا وزاريا جزئيا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (الأوروبية)
12/11/2021

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون أجرى تعديلا وزاريا محدودا، شمل وزارات الاتصال والعمل والفلاحة.

وبحسب بيان الرئاسة -أمس الخميس- قرر تبون تعيين محمد عبد الحفيظ هني وزيرا للفلاحة خلفا لعبد الحميد حمداني، كما عين محمد بوسليماني وزيرا للاتصال بدلا من عمار بلحيمر.

وكذلك تم تعيين يوسف شرفة وزيرا للعمل ليحل محل عبد الرحمن لحفاية، وفقا للبيان.

وقالت الرئاسة إن القرار جاء بعد استشارة رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، دون ذكر تفاصيل عن أسباب إعفاء الوزراء الثلاثة.

وكان الرئيس الجزائري قد عيّن في أعقاب الانتخابات التشريعية التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي، حكومة أبقت على نحو نصف وزراء الحكومة السابقة.

المصدر : وكالات

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Published On 11/11/2021
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