التايمز: السوريون في الدانمارك يخشون التعذيب والموت إذا رُحّلوا

بعد خوفها من الموت على يد النظام السوري والنجاة من المشي في الصحراء و3 أيام في البحر على درب المهاجرين؛ اعتقدت أسماء الناطور أنها وجدت الأمان في الدانمارك.

ولكن ما لبثت صورة لها وهي تودع جارتها الدانماركية أثناء نقلها إلى معسكر للترحيل الأسبوع الماضي أن جعلت منها حالة اختبار لسياسة البلاد المثيرة للجدل بشأن اللاجئين.

وقالت الناطور لصحيفة "التايمز" ( The Times) البريطانية -بعد أن انتشرت الصورة في الصحف وعلى الإنترنت في جميع أنحاء العالم- "كانت جارتي حزينة للغاية لدرجة أنها أمسكت بيدي وطلبت مني ألا أغادر". وأضافت "وسألتْ الصحفيين الذين كانوا حاضرين، إلى أين سيرسلونها؟ إلى سوريا التي غير آمنة؟ إلى بشار الأسد المجرم؟".

وأشارت الصحيفة إلى أن الناطور وأسرتها عاشوا 7 سنوات في مدينة رينغستيد غربي كوبنهاغن بعد رحلة طويلة من سوريا أخذتهم أولا على متن رحلة جوية إلى الجزائر، ثم عبر الصحراء إلى ليبيا وعبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا. ومن هناك انتقلت إلى الدانمارك، حيث سعى ابنها بالفعل للحصول على حق اللجوء. وبدأت هي وزوجها مشروعهما الخاص ولم يعودوا يتلقون أموال المساعدات الدانماركية. وتعلموا اللغة الدانماركية وكانوا يدفعون الضرائب وكونوا صداقات.

الدانمارك هي الدولة الأوروبية الأولى التي تعتبر أجزاء من سوريا آمنة للاجئين للعودة إليها، وبدأت في إرسال سكان دمشق -مثل الناطور- إلى معسكرات الاحتجاز في انتظار الرحيل

وذكرت التايمز أن الدانمارك هي الدولة الأوروبية الأولى التي تعتبر أجزاء من سوريا آمنة للاجئين للعودة إليها، وبدأت في إرسال سكان دمشق -مثل الناطور- إلى معسكرات الاحتجاز في انتظار الرحيل.

وتحكي الناطور أنها تلقت رسالة إلكترونية لزيارة مكتب الترحيل، وهناك أمضت هي وزوجها 4 ساعات في محاولة لإقناعهما بالعودة طواعية إلى الوطن، حتى إنهم عرضوا عليهما دفع 144 ألف كرونة (16 ألفا و500 جنيه إسترليني) لكل واحد منهما. وقالت "القرار اتخذ ضدي وضد زوجي لأن أطفالنا حصلوا على حق اللجوء السياسي".

ولفتت الصحيفة إلى تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) -في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- أورد تفاصيل الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء والقتل خارج نطاق القضاء للاجئين السوريين الذين عادوا إلى سوريا من الأردن ولبنان.

ووصفت المنظمة الحقوقية تحرك الدانمارك بأنه "سابقة خطيرة" للاتحاد الأوروبي، حيث لجأ أكثر من مليون لاجئ سوري. بينما تقول السلطات الدانماركية إن دمشق والمحافظة المجاورة لم تعد خطيرة بما يكفي لتبرير منح اللاجئين من هناك حق البقاء في الدانمارك.

وقالت الناطور إنها وزوجها معرضان للخطر بشكل خاص لأنه ترك وظيفته في وزارة حكومية بشكل غير رسمي وهرب. وأضافت أن معظم أفراد عائلتها مطلوبون، وقد قتل كثير منهم بالفعل. والآن بعد أن انتشرت قصتهم تعتقد أنهم في خطر أكبر.

أسماء الناطور تودع جيرانها في الدانمارك قبل ذهابها إلى معسكر الاحتجاز (الصورة لـ"كين تومسين")

وأشارت الصحيفة إلى ما أفادت به الناشطة الدانماركية إليسيا ألكسندرا التي تتابع قضايا اللاجئين السوريين المرفوضين من الإقامة، حيث قالت إن الحكومة كانت مدفوعة بمشاعر معادية للاجئين، "وإن قرار إلغاء الإقامات يخدم اليمين المتطرف مع خطة وجود سياسة صفرية للاجئين في السنوات المقبلة".

وأضافت أن "اليمين المتطرف حرّف البيانات وشيطن اللاجئين السوريين، ولذلك هناك دعم في المجتمع الدانماركي لإعادة اللاجئين. ولكن كانت هناك أيضا مبادرات كبيرة لمحاربة هذا القرار".

وتابعت أنه لا يمكن أن تتم عمليات الترحيل بعد لأن الدانمارك ليس لديها علاقات دبلوماسية مع الحكومة السورية. وقالت إن المعسكرات كانت تهدف جزئيا إلى جعل الحياة غير مريحة للاجئين لدرجة تجعلهم يريدون الرحيل طواعية.

واختتمت الصحيفة بكلام الناطور بأنها من بين العديد من السوريين الذين أعادوا بناء حياتهم من الصفر في أوروبا لكنهم يخشون الآن انتزاعهم منها مرة أخرى دون مكان يذهبون إليه.

وقالت "العودة إلى سوريا هي إعدام فوري بالنسبة لي لأنني مطلوبة. لكن البقاء هنا في هذا المعسكر هو موت بطيء".