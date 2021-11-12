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سياسة|فلسطين

في ذكراها الثالثة.. فلسطينيون يستذكرون عملية "حد السيف" بغزة ويؤكدون دعمهم للقسام وخيار المقاومة

12/11/2021

أحيا ناشطون فلسطينيون -عبر منصات التواصل الاجتماعي- الذكرى السنوية الثالثة لعملية "حد السيف" التي كشفت عن تسلل وحدة إسرائيلية تعرف باسم "سييرت متكال" إلى شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال النشطاء إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقد أن أرض غزة مباحة له ولقواته الخاصة يدخلها متى شاء ويخرج متى شاء، ولكن غزة ومقاومتها أثبتت أن أرضها حرام على الاحتلال، ومن يدخلها يخرج منها ميتا أو أسيرا.

وأدت العملية إلى استشهاد "نور بركة" القائد الميداني في كتائب القسام، و6 من رفاقه، بالإضافة إلى إصابة آخرين، وجرى الكشف عن معلومات استخباراتية واسعة في القطاع، فيما قُتل خلال العملية ضابط إسرائيلي برتبة عقيد، وأصيب آخر بجروح متوسطة.

واستذكر مغردون -عبر وسم "#حد_السيف"- تفاصيل العملية وتتابع أحداثها، وكلمة الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" التي قال فيها إن "غزة حرام عليكم"، معلنا الكشف عن الوحدة الإسرائيلية والتصدي لها.

وجدد مغردون رثاء الشهيد نور بركة، واستذكروا صفاته ومآثره ومقاومته، ووصفوا المقاومين بأنهم "جنود من يقين"، مؤكدين على توحدهم خلف خيار المقاومة ورفض المساس بالأرض الفلسطينية.

بدوره، قال حازم قاسم -الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن المقاومة في معركة حد السيف أثبتت قدرتها على إرباك الاحتلال وجيشه وبعثرة أوراقه، ومنعه من تحقيق أهدافه، واستمرار هذه المقاومة هو الذي سيضع حدا نهائيا لهذا الاحتلال وعدوانه.

وأضاف قاسم -في تصريح صحفي- أن المعركة برهنت مجددا على قدرة العقل الاستخباري للمقاومة على هزيمة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مشددا على أن استخبارات القسام حققت إنجازا واضحا بكشف القوات التي حاولت التسلل ثم كشفها لأسماء وصور عناصرها ونشرها؛ مما أخرجهم من الخدمة في جيش الاحتلال.

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + الصحافة الفلسطينية

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