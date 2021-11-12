في ذكراها الثالثة.. فلسطينيون يستذكرون عملية "حد السيف" بغزة ويؤكدون دعمهم للقسام وخيار المقاومة

أحيا ناشطون فلسطينيون -عبر منصات التواصل الاجتماعي- الذكرى السنوية الثالثة لعملية "حد السيف" التي كشفت عن تسلل وحدة إسرائيلية تعرف باسم "سييرت متكال" إلى شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال النشطاء إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقد أن أرض غزة مباحة له ولقواته الخاصة يدخلها متى شاء ويخرج متى شاء، ولكن غزة ومقاومتها أثبتت أن أرضها حرام على الاحتلال، ومن يدخلها يخرج منها ميتا أو أسيرا.

وأدت العملية إلى استشهاد "نور بركة" القائد الميداني في كتائب القسام، و6 من رفاقه، بالإضافة إلى إصابة آخرين، وجرى الكشف عن معلومات استخباراتية واسعة في القطاع، فيما قُتل خلال العملية ضابط إسرائيلي برتبة عقيد، وأصيب آخر بجروح متوسطة.

واستذكر مغردون -عبر وسم "#حد_السيف"- تفاصيل العملية وتتابع أحداثها، وكلمة الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" التي قال فيها إن "غزة حرام عليكم"، معلنا الكشف عن الوحدة الإسرائيلية والتصدي لها.

وجدد مغردون رثاء الشهيد نور بركة، واستذكروا صفاته ومآثره ومقاومته، ووصفوا المقاومين بأنهم "جنود من يقين"، مؤكدين على توحدهم خلف خيار المقاومة ورفض المساس بالأرض الفلسطينية.

بدوره، قال حازم قاسم -الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن المقاومة في معركة حد السيف أثبتت قدرتها على إرباك الاحتلال وجيشه وبعثرة أوراقه، ومنعه من تحقيق أهدافه، واستمرار هذه المقاومة هو الذي سيضع حدا نهائيا لهذا الاحتلال وعدوانه.

وأضاف قاسم -في تصريح صحفي- أن المعركة برهنت مجددا على قدرة العقل الاستخباري للمقاومة على هزيمة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مشددا على أن استخبارات القسام حققت إنجازا واضحا بكشف القوات التي حاولت التسلل ثم كشفها لأسماء وصور عناصرها ونشرها؛ مما أخرجهم من الخدمة في جيش الاحتلال.

"أرض غزة حرام على العدو"..

3 سنوات على العملية التي لم يتخيل الاحتلال نتائجها حتى في أسوأ كوابيسه !

يحيى السنوار: أعيننا لا تنام وأصابع مجاهدينا على الزناد#حد_السيف pic.twitter.com/PtJeF8psI3 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 11, 2021

في ذكرى #حد_السيف بنعيد وبنكرر للمرة المليون … أينما كانت قِبلةُ المقاو.مة فثم وجهنا✋

وأينما كانت سهامها فنحن قوسها ،نصلها،ترسها ومتراسها✌️

لا يزيغ عنها إلا هالك، و لايتنكبها إلا ضال، ولا يُعاديها إلا مارق، ولا يطعن فيها إلا جبان …

والسلام على الضيف ورفاقه ❤️ — AsmaAlmadhoun #وانتصرت_غزة ✌️💓 (@AsmaAlmadhoun) November 10, 2021

#حد_السيف حين هزمت القوة القسامية وحدة سيرت متكال الخاصة بعد دخولها شرق مدينة خانيونس

أوقفت قوة قسامية باص مشبوه وتم استجواب من كانوا بداخله، اثر الاستجواب الأولي قررت القوة احتجازهم واخضاعهم للتحقيق فأطلقوا النار تجاه المجاهدين ++ — 🇵🇸 أبـو نبـيـل (@abu_nabil96) November 11, 2021

هل تعرفونها ؟

ما رأيكم أن تتخيلو المشهد #حد_السيف pic.twitter.com/0xVLGRYgu3 — أيمن ماجد_ Ayman Abed (@Ayman93Abed) November 11, 2021

حينها اعتقد الاحتلال أن أرض غزة مباحة له ولقواته الخاصة يدخلها متى شاء ويخرج متى شاء ، ولكن أثبتت غزة ومقاومتها أن أرضها حرامٌ على الاحتلال ومن يدخلها يخرج منها ميتا او أسيرا أو معاق أو مريض مرض نفسي

وستبقى المقاومة الحصن المنيع لأهل غزة وحد سيفها ، وستبقى النور والنار#حد_السيف https://t.co/zb7ocEuREo — Adv.Hana Fouad🇵🇸🇰🇼 (@HanaFouad2) November 11, 2021

السلامُ على #نور_بركة

ترك فينا أثراً يروى بفخر إلى قيام الساعة..

السلامُ على دمائهُ الطاهرة، وروحهُ الثائرة..

التي حفظت شعبًا وردعت مجرمًا..

وثار لأجلها الرجال حفاظًا للوصية..#حد_السيف pic.twitter.com/UPD30NSy7L — داود أبو ضلفة | صحفي ⁦🇵🇸⁩ (@dawood_gaza) November 11, 2021

لكل سيف حد؛ وسيف القسام ماضٍ لا حدَّ له. #حد_السيف — حمزة أبو عمر 🇵🇸 (@7amzaomar) November 11, 2021