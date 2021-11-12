أردوغان: اليونان تحولت إلى قاعدة عسكرية أميركية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الولايات المتحدة أخطأت باختيار اليونان لتكون قاعدة لها في المنطقة، منتقدا تنامي الوجود العسكري الأميركي على أراضيها وموقف واشنطن من النزاع في شرق البحر المتوسط وفي بحر إيجه.

وصرح أردوغان -خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في أنقرة أمس الخميس- قائلا "للأسف، ليست مدينة ألكسندروبولس وحدها التي تحولت لقاعدة أميركية، بل كل اليونان. لا أستطيع إحصاء عدد القواعد في اليونان".

وتابع قائلا "عند سؤال (الرئيس الأميركي) السيد بايدن والمسؤولين الأميركيين، يتهربون من الإجابة وهم غير صادقين. الولايات المتحدة اختارت الشريك الخطأ، وموقفها مع اليونان في البحر المتوسط وبحر إيجه خطأ أيضا".

وأضاف "تركيا والولايات المتحدة واليونان حلفاء في الناتو (حلف شمال الأطلسي)، وبما أن واشنطن هي الأكثر تنسيقا ودعما للناتو، أسألكم حينها: لماذا لا تقدم الدعم والتنسيق بيننا وبين اليونان؟".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا من بين الدول الـ7 الكبرى في حلف الناتو من حيث عدد القوات والدعم المالي، بينما لا تتمتع اليونان بوضع مماثل، بحسب قوله.

وقد وقعت الولايات المتحدة واليونان الشهر الماضي اتفاقا لتوسيع معاهدة التعاون الدفاعي بين البلدين، بما يسمح للقوات الأميركية باستخدام 4 قواعد عسكرية إضافية في اليونان التي توترت علاقاتها مع جارتها تركيا.

قضية الهجرة

وقد تطرق الرئيس التركي -في تصريحاته أمس- إلى الخلاف في قضية الهجرة، متهما رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بمواصلة الكذب و"التصرف بطريقة غير شريفة".

وقال أردوغان "لدينا كل الوثائق التي تثبت خرق اليونان قوارب طالبي اللجوء، وبالتالي حكمها عليهم بالموت".

وأضاف "اعتبار تركيا سبب أزمة اللاجئين هو نكران للجميل. تركيا تستضيف ما يقرب من 5 ملايين لاجئ".

وكان ميتسوتاكيس قال -يوم الثلاثاء- إن اليونان اعترضت قوارب آتية من تركيا، متهما أنقرة باستغلال الهجرة "بشكل منهجي".