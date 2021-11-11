ما الذي يمنع بايدن من إعادة فتح قنصلية القدس الشرقية؟

منذ تشكيل حكومة إسرائيلية ائتلافية بقيادة نفتالي بينيت، تكرر إسرائيل بوضوح رفضها إعادة فتح القنصلية، وقال بينيت في لقاء مع شبكة "سي إن إن" إنه "لا مجال لقنصلية أميركية أخرى في القدس. نحن نقدم موقفنا دائما بهدوء دون دراما ونتوقع أن يكون مفهوما. القدس هي عاصمة دولة واحدة هي دولة إسرائيل".

واشنطن- منذ عام 1844 تقوم الحكومة الأميركية بتقديم خدماتها القنصلية وترتيب علاقتها السياسية مع الفلسطينيين عن طريق قنصليتها في القدس الشرقية. وبعد تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948، اختصت القنصلية الأميركية العامة بالقدس بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالفلسطينيين، في حين اقتصرت مهام السفارة الأميركية بتل أبيب على الأعمال والإجراءات المتعلقة بالإسرائيليين.

وخلال الفترة بين عامي 1949 و1967 أغلقت القنصلية أبوابها، وذهب سكان القدس الغربية إلى تل أبيب للحصول على تأشيرات، في حين ذهب المقيمون في القدس الشرقية والضفة الغربية إلى عمان، العاصمة الأردنية. وبعد حرب عام 1967، قررت واشنطن استئناف خدمات التأشيرات من قنصليتها بالقدس الشرقية، وأصبحت القنصلية قناة تواصل رسمية مع المسؤولين الفلسطينيين، مستقلة عن السفارة الأميركية بإسرائيل، واستمر الأمر كذلك حتى أغلقها الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.

رغم إغلاق ترامب قنصلية القدس الشرقية ودمجها في السفارة الأميركية الجديدة في القدس بعد نقلها من تل أبيب عندما اعترفت الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، فإنه قال في خطاب الإعلان عن الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط أو ما يُعرف بـ"صفقة القرن" يوم 28 يناير/كانون الأول 2020، إن "هذه الخريطة ستضاعف الأراضي الفلسطينية وتوفر عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية حيث ستفتح أميركا بفخر سفارة لها".

ترامب أغلق قنصلية القدس الشرقية (رويترز)

تعهّد دون تنفيذ

وخلال حملته الانتخابية، تعهد الرئيس جو بايدن بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وكرر وزير الخارجية توني بلينكن عدة مرات القول إن بلاده "ستمضي قدما في عملية فتح قنصلية القدس الشرقية في إطار تعميق هذه العلاقات مع الفلسطينيين".

وسهلت الانقسامات السياسية داخل إسرائيل والانتخابات المتكررة التي أفضت لتشكيل حكومة يمينية في يونيو/حزيران الماضي، من عدم تنفيذ بايدن وعده بإعادة افتتاح القنصلية بالقدس الشرقية.

ومنذ تشكيل حكومة إسرائيلية ائتلافية بقيادة نفتالي بينيت، تكرر إسرائيل بوضوح رفضها إعادة فتح القنصلية، وقال بينيت في لقاء مع شبكة "سي إن إن" CNN إنه "لا مجال لقنصلية أميركية أخرى في القدس. نحن نقدم موقفنا دائما بهدوء دون دراما ونتوقع أن يكون مفهوما. القدس هي عاصمة دولة واحدة هي دولة إسرائيل".

وانتقد السفير ديفيد ماك، ونائب وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق الأوسط، وسبق له العمل بالقنصلية الأميركية بالقدس الشرقية عقب حرب 1967، في حديث له مع الجزيرة نت، تردد الرئيس جو بايدن في الإقدام على أي خطوة من شأنها الدفع باتجاه استئناف المفاوضات من أجل حل الدولتين.

ويعتقد السفير ماك أن إسرائيل تعتمد في موقفها على رؤيتها الأحادية الجانب بأن لها سيادة كاملة ومطلقة على كل مدينة القدس، "وهو أمر لا يعترف به بقية العالم باستثناء مؤيدي إسرائيل المتشددين داخل الولايات المتحدة من المسيحيين اليمينيين الإنجيليين".

ورغم عدم أخذ أي خطوات جادة تجاه حلحلة عملية السلام أو إعادة فتح القنصلية، يتقدم اللوبي اليهودي بعدة خطوات في سعيه لمنع أي تفكير جاد في إعادة افتتاح قنصلية القدس الشرقية.

وقد هاجم الحاخام أرييه سبيرو، رئيس التجمع من أجل أميركا، والمتحدث باسم المؤتمر الوطني للشؤون اليهودية، الإدارة الأميركية، وأشار إلى أن "بايدن يصر على إنشاء قنصلية أميركية للعرب الفلسطينيين في مدينة القدس. وبما أن الولايات المتحدة لديها بالفعل سفارتها في القدس، فإن افتتاح قنصلية أميركية أخرى يشير إلى أن إدارة بايدن تخطط لجعل القدس عاصمة لدولة عربية فلسطينية في المستقبل، وهي بذلك تلغي قوانين سفارة القدس لعامي 1995 و2015".

القضية الفلسطينية ليست محل اهتمام بايدن حاليا (رويترز)

أجندة وقلق

من جانبه، يعتقد المسؤول السابق في ملف عملية سلام الشرق الأوسط، آرون ديفيد ميلر، أن حكومة بينيت مقتنعة بأن بايدن مشغول بأجندة داخلية صعبة للغاية، ومن ناحية أخرى لديه قلق بشأن احتمال عودة رئيس الوزراء السابق اليميني بنيامين نتنياهو، في حالة انهيار الائتلاف الذي يقوده بينيت.

وأشار آرون في مقالة نشرها موقع شبكة "سي إن إن" إلى أن خوف بايدن من التداعيات الداخلية، التي تخيم دائما على أي رئيس أميركي يتنازع مع إسرائيل، تمنعه من أن يصبح حاسما مع إسرائيل في أي من هذه الأمور.

واعتبر آرون أنه وبالنسبة لبايدن، فإن القضية الفلسطينية ليست محل اهتمام حاليا، وينصب الاهتمام على قضية مفاوضات الملف النووي الإيراني، في وقت يؤمن فيه بايدن أن تجاهل قضية إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية ليس لها تكلفة سياسية، سواء من ناحية علاقات بلاده بالدول العربية، أو علاقته بالفلسطينيين.

من جانبه، أشار المفاوض السابق بالوفد الفلسطيني لعملية السلام ورئيس برنامج معهد الشرق الأوسط للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية خالد الجندي، إلى أنه يكفي القول إن اللوبي المؤيد لإسرائيل يتمتع بنفوذ هائل في الكونغرس، وهو ما يكفي لتحدي أو حتى تقييد يدي الرئيس بايدن بصورة جدية.

ورجح الجندي أن هناك عوامل عدة تمنع بايدن من التحرك، منها ضعف نسب الرضا الشعبي عن موقفه وسياساته الداخلية، وهناك أسباب أخرى تدعو بايدن إلى تجنب المواجهة مع إسرائيل، مثل المحادثات النووية الإيرانية، وحقيقة أنه لا يضع أولوية عالية على القضية الفلسطينية، ونفوره الأيديولوجي من ممارسة الضغط على إسرائيل.

ولم يكن من المستغرب أن يقفز الجمهوريون في الكونغرس على هذه المسألة بتشريع يهدف إلى منع إدارة بايدن مما يعتبرونه "استرضاء للفلسطينيين وتقسيم القدس".

وجادل الجمهوريون بأن إعادة فتح القنصلية من شأنها أن تقوض السيادة الإسرائيلية على القدس، وقدم 35 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ مشروع قانون يهدف إلى عرقلة أي تحرك من بايدن لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس.

ومن شأن مشروع القانون، الذي يقوده السيناتور بيل هاغيرتي، العضو الجمهوري من ولاية تينيسي، أن يحظر وجود أي منشأة دبلوماسية في القدس غير السفارة الأميركية، ويحظر استخدام الأموال الحكومية لفتح أي منشأة من هذا القبيل.

من جانبهم، اتخذ الديمقراطيون نتائج انتخابات يوم الثلاثاء الماضي -عندما اكتسح الجمهوريون الانتخابات على مستوى ولاية فرجينيا، وحققوا نتائج جيدة في سباق حاكم ولاية نيو جيرسي- كرسالة بضرورة عدم خوض أي معارك قد تؤثر بالسلب على شعبية بايدن والديمقراطيين.

خيار وحيد

وفي حديث مع الجزيرة نت، أشار الجندي إلى أن إدارة بايدن تحاول من خلال العمل على إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس استعادة العلاقة مع الفلسطينيين للحفاظ على الباب مفتوحا أمام حل الدولتين في المستقبل، والذي يدرك أغلب المعلقين أنه يتطلب عاصمة فلسطينية في القدس.

وأشار إلى أن حكومة بينيت، مثل الحكومة السابقة، ترغب في تجنب أي شيء يتحدى مطالبة إسرائيل بالسيادة الحصرية على القدس كلها، في وقت أصبحت هذه المسألة مسألة توافق بين ألوان الطيف السياسي في إسرائيل.

غير أن الجندي اعتبر بما أنه "من المستبعد جدا أن تعطي الحكومة الإسرائيلية الحالية أو حتى حكومة إسرائيلية مستقبلية موافقة رسمية لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، فإن إدارة بايدن إما أن تفعل ذلك من جانب واحد، أو تحاول تقديم شيء ذي قيمة للإسرائيليين لحملهم على المضي قدما والموافقة على مثل هذه التحرك. وفي كلتا الحالتين، فإن الإدارة لديها القدرة على القيام بذلك إذا أرادت ذلك وكانت مستعدة لدفع الثمن السياسي".