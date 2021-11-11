كورونا.. عدد قياسي للإصابات بألمانيا ومنظمة الصحة: ننتظر بفارغ الصبر لقاحات من دون إبر

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تنتظر بفارغ الصبر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) التي لا تعطى عبر الحقن بالإبر، في وقت تسجل فيه الإصابات بالفيروس أعدادا قياسية في ألمانيا في ظل عودة الجائحة مجددا إلى أوروبا.

وقالت كبيرة العلماء في المنظمة سمية سواميناثان -في تصريحات نقلتها حسابات منظمة الصحة العالمية على مواقع التواصل الاجتماعي- إنها تنتظر بفارغ الصبر إطلاق الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لكورونا التي قد تشمل بخاخات أنف أو حبوبا.

وأضافت أن لقاحات الجيل الثاني ستكون أسهل في الاستخدام من الحقن بالإبر، ويمكن أن تؤخذ ذاتيا، مشيرة إلى أن هذه اللقاحات المحتملة تغطي مجموعة كاملة من التقنيات.

وتابعت "ما زالت قيد الدراسة لكنني على ثقة في أن بعضها سيكون آمنا وفعالا جدا، والبعض الآخر لن يكون كذلك، وستختار المنظمة اللقاحات الأنسب، وهي تفكر أيضا في استخدام بعضها لتطوير لقاحات ضد أمراض أخرى".

وأردفت بقولها إن ميزة اللقاح الذي يعطى عن طريق الأنف، كما هي الحال في بعض البلدان للإنفلونزا، هي أنه قد يعالج الفيروس حتى قبل أن يصل إلى الرئتين.

وتجري مراجعة 129 لقاحا على الأقل، بعضها قيد التجارب السريرية، وبالتالي اختبرت على البشر، مقابل 194 لقاحا لم تصل بعد إلى هذه المرحلة المتقدمة.

أعداد قياسية

ووسط تصاعد أعداد الإصابات في أوروبا، سجلت ألمانيا عددا قياسيا من الإصابات بكوفيد-19 خلال 24 ساعة بلغ 50 ألفا و196 حالة، في مؤشر على عنف موجة الوباء التي تضرب البلاد، حسب معهد روبرت كوخ للرصد الصحي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومية 50 ألفا منذ بداية الوباء في ألمانيا حيث تسجل أعداد قياسية من الإصابات. وبلغ عدد الوفيات 235 خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وكانت المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل صرحت أمس الأربعاء بأن ارتفاع عدد الإصابات مجددا في البلاد خصوصا منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي "مأساوي".

وعبّر المتحدث باسمها عن الأسف لأن "الوباء ينتشر مجددا بشكل واسع"، داعيا السلطات الإقليمية المختصة بالشؤون الصحية إلى اتخاذ إجراءات جديدة لاحتواء الوضع.

وينسب هذا التفشي الجديد للوباء إلى معدل التلقيح المنخفض نسبيا بين السكان في ألمانيا حيث يزيد قليلا عن 67%.

وفرضت ولايات متضررة عدة، من بينها ساكسونيا وبافاريا وبرلين، مؤخرا قيودا جديدة تستهدف الأشخاص غير الملقحين أول المتضررين من هذا الانتعاش في الوباء.

واعتبارا من الاثنين المقبل، ستمنع برلين الأشخاص غير الملقحين من دخول المطاعم التي لا شرفات لها والحانات وقاعات الرياضة وصالونات تصفيف الشعر.

الصين والبرازيل

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة اليوم الخميس تسجيل 62 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، مقارنة مع 54 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 47 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 39 في اليوم السابق.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 35 مقارنة مع 39 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 98 ألفا وحالة واحدة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وفي البرازيل وصل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا لأكثر من 610 آلاف حالة، بعد تسجيل 264 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، فضلا عن أكثر من 14 ألف إصابة.

وأوضح بيان وزارة الصحة البرازيلية أنه تم خلال 24 ساعة تسجيل 264 وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، رفعت إجمالي العدد إلى 610 آلاف و80 حالة.

كما أشار إلى تسجيل 14 ألفًا و357 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21 مليونا و911 ألفا و382 حالة.