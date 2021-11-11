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سياسة|يمن

غارات لقوات التحالف على أهداف عسكرية بصنعاء ودعوات لانخراط جميع الأطراف في الحوار

Smoke billows from the site of Saudi-led air strikes in Sanaa, Yemen
تصاعد الدخان نتيجة غارة جوية لقوات التحالف على صنعاء (رويترز-أرشيف)
11/11/2021

قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه نفذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في العاصمة صنعاء وصعدة، بينما نقلت رويترز عن التحالف نفيه الأخبار التي قالت إن القوات السعودية تنسحب من جنوب اليمن.

وذكر المتحدث باسم التحالف أن الأهداف شملت مواقع للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومخازن للأسلحة.

من جانبه، قال المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين إنهم نفذوا عملية استهدفت معسكرات في ظهران الجنوب بمنطقة عسير السعودية، ومأرب وغربي تعز.

وأوضح المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين أن 3 صواريخ باليستية استهدفت معسكر الفوج الأول في ظهران الجنوب بمنطقة عسير، وأن قتلى وجرحى سقطوا في الهجوم.

ونقلت وكالة رويترز عن التحالف قوله إن قوات التحالف تعيد الانتشار في اليمن بما يتسق مع إستراتيجيتها لدعم القوات اليمنية، لكنها لا تنسحب.

وقال العميد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف -لرويترز- إن التقارير المتداولة بخصوص انسحاب عسكري سعودي من جنوب اليمن، لا أساس لها وهي غير صحيحة.

وطالبت بعثات الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن جميع الأطراف اليمنية بالانخراط في حوار حقيقي للوصول إلى حل سياسي شامل.

ووفق تغريدة للسفارة الأميركية باليمن، فقد أدانت البعثات هجمات الحوثيين ضد السعودية، وشددت على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في مأرب.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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