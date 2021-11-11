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سياسة|باكستان

رحبت باحترام طالبان التزاماتها.. الترويكا قلقة من احتمال انهيار اقتصاد أفغانستان ومن أزمة لجوء جديدة

اجتماع في باكستان بعنوان ترويكا بلس بخصوص الشأن الأفغاني This handout photo taken and released by Pakistan's Ministry of Foreign Affairs on November 11, 2021 shows Pakistan's Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi (3L) posing along with Pakistan's secretary foreign affairs, Sohail Mahmood (2R), US special representative for Afghanistan, Thomas West (L), Russian presidential envoy to Afghanistan, Zamir Kabulov (2L) and China's special envoy to Afghanistan Yue Xiaoyong (3R) prior to attend the 'Troika Plus' meeting on Afghanistan, in Islamabad. (Photo by Pakistan's Ministry of Foreign Affairs / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /Pakistan's Ministry of Foreign Affairs " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
أعضاء الترويكا اليوم خلال لقائهم في إسلام آباد (الفرنسية)
11/11/2021

رحّب أعضاء الترويكا الخاصة بأفغانستان باستمرار طالبان في احترام التزاماتها، خاصة ما يتعلق منها بالسماح بسفر من يريدون الخروج من البلاد.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع "الترويكا بلس" اليوم في العاصمة الباكستانية إسلام آباد لبحث تطورات الأوضاع في أفغانستان، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والصين وروسيا وباكستان، فضلا عن طالبان.

وناشد المجتمعون -في بيانهم الختامي من إسلام آباد- الحركة الوفاء بالتزاماتها، وعدم السماح لأي منظمة إرهابية باستخدام الأراضي الافغانية في أي هجوم ضد أي جهة، وبتشكيل حكومة موسعة والوفاء بتعهدات الحكومة الأفغانية أمام المجتمع الدولي.

وبحسب وكالة رويترز، فقد أكدت مجموعة الترويكا التزامها بإجراءات لتسهيل الوصول إلى خدمات بنكية شرعية في أفغانستان، وأكدت قلقها العميق من احتمال انهيار الاقتصاد الأفغاني ومن أزمة لجوء جديدة.

وقد حث وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي المجتمع الدولي على الإفراج عن الأرصدة الأفغانية المجمدة، وزيادة الدعم لأفغانستان بشكل عاجل، لمنع وقوع كارثة اقتصادية قد تؤدي إلى حرب أهلية وتحول دون محاربة المنظمات الإرهابية التي تنطلق من أفغانستان.

وأشار قريشي، خلال كلمته في افتتاح اجتماع الترويكا الموسعة بشأن أفغانستان المنعقد في إسلام آباد، إلى أن الاستقرار والسلام في أفغانستان مسؤولية مشتركة لجميع الدول، وحذر من أن استمرار الوضع الراهن قد يحول دون أداء الحكومة الحالية مهامها.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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