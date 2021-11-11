رحبت باحترام طالبان التزاماتها.. الترويكا قلقة من احتمال انهيار اقتصاد أفغانستان ومن أزمة لجوء جديدة

رحّب أعضاء الترويكا الخاصة بأفغانستان باستمرار طالبان في احترام التزاماتها، خاصة ما يتعلق منها بالسماح بسفر من يريدون الخروج من البلاد.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع "الترويكا بلس" اليوم في العاصمة الباكستانية إسلام آباد لبحث تطورات الأوضاع في أفغانستان، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والصين وروسيا وباكستان، فضلا عن طالبان.

وناشد المجتمعون -في بيانهم الختامي من إسلام آباد- الحركة الوفاء بالتزاماتها، وعدم السماح لأي منظمة إرهابية باستخدام الأراضي الافغانية في أي هجوم ضد أي جهة، وبتشكيل حكومة موسعة والوفاء بتعهدات الحكومة الأفغانية أمام المجتمع الدولي.

وبحسب وكالة رويترز، فقد أكدت مجموعة الترويكا التزامها بإجراءات لتسهيل الوصول إلى خدمات بنكية شرعية في أفغانستان، وأكدت قلقها العميق من احتمال انهيار الاقتصاد الأفغاني ومن أزمة لجوء جديدة.

وقد حث وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي المجتمع الدولي على الإفراج عن الأرصدة الأفغانية المجمدة، وزيادة الدعم لأفغانستان بشكل عاجل، لمنع وقوع كارثة اقتصادية قد تؤدي إلى حرب أهلية وتحول دون محاربة المنظمات الإرهابية التي تنطلق من أفغانستان.

وأشار قريشي، خلال كلمته في افتتاح اجتماع الترويكا الموسعة بشأن أفغانستان المنعقد في إسلام آباد، إلى أن الاستقرار والسلام في أفغانستان مسؤولية مشتركة لجميع الدول، وحذر من أن استمرار الوضع الراهن قد يحول دون أداء الحكومة الحالية مهامها.