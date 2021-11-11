تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|تركيا

تصطاد المسيّرات.. منظومة "فدائي" التركية تجتاز أولى تجاربها بنجاح

"فدائي" منظومة جرى تطويرها بقدرات محلية (وكالة الأناضول)
11/11/2021

اجتازت منظومة "فدائي" التركية لاصطياد الطائرات المسيرة الهجومية، أولى تجاربها بنجاح.

و"فدائي" منظومة جرى تطويرها بقدرات محلية، من قبل شركات الصناعات الدفاعية التركية، بهدف اصطياد طائرات الدرون والمسيرات الهجومية.

وقال غوراي علي جانلي، عضو مجلس إدارة شركة "ترانسفارو" (Transvaro)، إن منظومة "فدائي" خاضت أولى تجاربها بنجاح، وذلك بعد فترة قصيرة من الكشف عن المشروع.

وأضاف في حديثه لوكالة الأناضول، أنهم استكملوا صناعة 10 نسخ مبدئياً من المنظومة المذكورة.

وأوضح أنهم يتلقون طلبات متزايدة على النسخة ذات الإطلاق المتعدد من منصة "فدائي"، لافتاً إلى مواصلتهم العمل لتصنيع ذلك.

وأشار إلى إطلاقهم مشروعا لتطوير المنصة بحيث تصل إلى ارتفاع 5 آلاف متر، وذلك بناء على طلب تلقوه من إحدى دول جنوب شرق آسيا.

وأكد جانلي أن "فدائي" ستصبح إحدى أهم منتجات الصناعات الدفاعية التركية في المستقبل القريب.

وتقوم آلية عمل "فدائي" على مغادرتها السبطانة (الأنبوب) تلقائيًا وتتجه نحو الهدف وذلك فور التأكد من أن الجسم الطائر يشكل خطرًا على المنطقة المكلف بحمايتها.

وتقترب "فدائي" من الهدف وتدمره بنظام البحث البصري الخاص بها، سواء كان الهدف طائرة مسيرة واحدة أو سربا منها.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

الطائرة التركية المسيرة بيرقدار تنجح في أول اختبار إطلاق صاروخي

نجحت الطائرة المسيرة المسلحة “بيرقدار تي بي TB2″، المصنعة محليا في تركيا، في أول اختبار إطلاق صاروخ لها، باستخدام نظام الاستطلاع والمراقبة والاستهداف الكهروضوئي “CATS” الذي طورته شركة أسيلسان التركية.

Published On 7/11/2020

من أجل الهيمنة على سماء المستقبل.. تعرف على طائرة "ميوز" التركية من الجيل السادس

في نقلة نوعية لجهود تركيا نحو تطوير الصناعات الدفاعية العسكرية، كثفت شركة “بايكار” جهودها لتطوير مقاتلة جديدة تنتمي للجيل السادس من المقاتلات الحربية لخوض الحروب والهيمنة على سماء المستقبل.

Published On 21/7/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة