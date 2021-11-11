اليمن.. التحالف ينفي الانسحاب من الجنوب ومجلس الأمن يعاقب قيادات حوثية عسكرية

قال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية إن قواته تعيد الانتشار في الجنوب اليمني بما يتسق مع إستراتيجيته لدعم قوات الشرعية، لكنها لا تنسحب، في حين أدرج مجلس الأمن الدولي 3 من قيادات الحوثيين العسكرية ضمن القائمة السوداء.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي قوله إن الأنباء المتداولة عن انسحاب قوات من التحالف من اليمن غير صحيحة، مضيفا أن الأمر يتعلق "بتحرك وإعادة تموضع للقوات بناء على التقييم العملياتي والتكتيكي، وهو أمر معمول به في كافة جيوش العالم".

وجاء النفي بعدما قالت مصادر أمنية يمنية لوكالة رويترز إن الجيش السعودي انسحب من قاعدة عسكرية كبيرة في مديرية البريقة في مدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن، ونقل القوات والمعدات والمدفعية الثقيلة. وأضافت المصادر أن بعض القوات والعتاد حُمِلت على متن سفن حربية بميناء عدن، في حين نُقل البعض الآخر جوا من مطار المدينة.

وقال شهود عيان إن أرتالا طويلة من الجيش السعودي شوهدت أول أمس الثلاثاء متجهة من قاعدة البريقة العسكرية إلى ميناء عدن.

وتدخل التحالف بقيادة السعودية في أزمة اليمن في 2015 بعد أن أطاحت قوات الحوثيين بالحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء وسيطرت على السلطة في عدد من محافظات البلاد.

العقيد تركي المالكي: التحالف نفذ ضربات دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة (الصحافة السعودية)

غارات التحالف

من جهة أخرى، قال التحالف فجر اليوم إنه استهدف مواقع للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومخازن أسلحة تابعة لجماعة الحوثي في محافظتي صنعاء وصعدة شمالي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث باسم التحالف قوله إن التحالف "نفذ ضربات دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة"، وقال المالكي إن الضربات حققت أهدافها لتحييد الهجمات العابرة للحدود ومحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقالت جماعة الحوثي إن التحالف شن 5 غارات على العاصمة صنعاء، فضلا عن غارة على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران وغارتين على مديرية سحر بمحافظة صعدة، وكل تلك المناطق في الشمال اليمني.

وذكر سكان في صنعاء أنهم سمعوا دوي انفجارات قوية في أنحاء المدينة، وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إن غارات التحالف جاء بعد عدة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون على مناطق جنوبي السعودية، وعلى محافظتي مأرب (شمال) وتعز (غرب) في اليمن.

قيادات حوثية

وفي سياق متصل، وافق أعضاء مجلس الأمن، وعددهم 15، أمس الأربعاء على إدراج ثلاثة من القادة الحوثيين العسكريين ضمن القائمة السوداء، مما يعرضهم لتجميد للأصول في أنحاء العالم وحظر للسفر وحظر أسلحة.

ويتعلق الأمر برئيس هيئة الأركان العامة الذي يقود هجوم الحوثيين على مأرب محمد عبد الكريم الغماري، وقائد قوات الحوثيين التي تشن الهجوم يوسف المداني، فضلا عن صالح مسفر صالح الشاعر، وهو المتهم بمساعدة الحوثيين في الحصول على أسلحة مهربة.

وتشمل العقوبات تجميد أصول القادة الحوثيين الثلاثة ومنعهم من السفر، وهي إجراءات قررتها بالإجماع لجنة العقوبات المُمثّل فيها أعضاء مجلس الأمن.

وقالت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، والتي اقترحت معاقبة القادة الثلاثة، إن الحوثيين يسعون من خلال الهجوم على مأرب قطع وصول المساعدات الإنسانية، ويستخدمون أطفالا جنودا في المعركة.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.