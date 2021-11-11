أنباء عن قرار كويتي بـ"التشدد" في منح تأشيرات للبنانيين

أفادت أنباء بقرار السلطات الكويتية "التشدد" في منح تأشيرات للبنانيين دون إصدار تعميم رسمي بذلك، حسبما ذكر مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء، بعد أقل من أسبوعين من اندلاع أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول خليجية.

كما ذكرت وكالة رويترز أن صحيفة القبس الكويتية نقلت الأربعاء عن مصدر قوله إن وزارة الداخلية قررت إيقاف جميع أنواع التأشيرات للمواطنين اللبنانيين، في ظل الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول بمجلس التعاون الخليجي.

ولكن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدر أمني كويتي مطّلع على القرار -فضّل عدم الكشف عن اسمه- قوله "هناك قرار شفهي بالتشدد في إصدار التأشيرات السياحية والتجارية للبنانيين من دون وجود تعميم رسمي بذلك"، مضيفا "هناك تشدد وليس منعا".

وطلبت السعودية والبحرين والكويت نهاية الشهر الماضي من رؤساء البعثات الدبلوماسية اللبنانية مغادرة أراضيها، كما قرّرت استدعاء سفرائها من بيروت، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن حرب اليمن حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا.