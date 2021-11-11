الرابع من نوعه.. قطر والولايات المتحدة تعقدان حوارا إستراتيجيا بواشنطن

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الحوار الإستراتيجي الرابع بين الولايات المتحدة وقطر سيعقد في العاصمة واشنطن يوم غد الجمعة، وإن من المتوقع أن يستقبل الوزير أنتوني بلينكن وفدا قطريا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأضافت الخارجية الأميركية في بيان، أن مسؤولين من مجلس الأمن القومي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع ووكالات أخرى، سينضمون إلى الحوار مع الوفد القطري.

وأشار البيان إلى أن وفدي البلدين سيناقشان قضايا عدة، منها الاستقرار الإقليمي والتعاون الدفاعي والصحة العامة ومكافحة الإرهاب، إضافة لقضايا حقوق الإنسان والمناخ واستقلالية الطاقة والمساعدات الإنسانية والتعاون الاقتصادي والتبادلات الثقافية والتعليمية.