وسط احتجاجات بالخرطوم وتباين بالمواقف.. البرهان يرأس مجلس السيادة الجديد ويعيد العمل بالوثيقة الدستورية

أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان -مساء الخميس- اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة الجديد، وذلك بعد ساعات من إصداره مرسوما بتشكيله، وهو ما اعتبره تجمع المهنيين السودانيين خطوة غير دستورية، بينما اعتبره قيادي في مجموعة الميثاق الوطني بقوى إعلان الحرية والتغيير خطوة مهمة للتصحيح.

وبث الإعلام الرسمي صورا للبرهان وهو يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة الجديد، أمام رئيس القضاء مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين.

وجاء ذلك بعدما أكد التلفزيون الحكومي أن البرهان احتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس، كما احتفظ محمد حمدان دقلو (حميدتي) بموقعه نائبا لرئيس المجلس، كما أكد أن شمس الدين الكباشي وياسر العطا ومالك عقار من بين الأعضاء.

وقال مراسل الجزيرة إن البرهان أصدر قرارا بإنهاء تجميد المواد التي كانت معلقة من الوثيقة الدستورية.

ويضم المجلس الجديد 13 عضوا، من بينهم 9 كانوا أعضاء في المجلس السابق، و4 أعضاء جدد حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير.

وتم تأجيل تسمية ممثل شرق السودان في المجلس السيادي إلى حين إجراء "مزيد من المشاورات"، وفقا للتلفزيون السوداني.

وأشهر الأعضاء الجدد: أبو القاسم برطم الذي كان نائبا في البرلمان في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، وهو رجل أعمال يدير شركات تعمل في الزراعة والنقل.

وانضمت إلى المجلس لأول مرة كذلك سلمى المبارك التي لا تاريخ سياسيا لها، وهي متحدرة من أسرة صوفية عريقة، وهي ثاني امرأة في المجلس السيادي إلى جانب رجا نيقولا ممثلة الأقلية القبطية المسيحية التي احتفظت بعضويتها.

وكان شرق السودان شهد احتجاجات واسعة قبل قرارات قائد الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولكن قادة معارضة هذه الإجراءات قرروا تعليق احتجاجاتهم مطلع الشهر الجاري، لإعطاء الفرصة للسلطات للاستجابة لمطالبهم.

ردود فعل

وفي أحدث ردود الفعل، قال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين وليد علي إن إجراءات البرهان غير دستورية وإن التجمع سيواصل التصعيد.

وأضاف أنهم سيقفون سدا منيعا أمام كل الإجراءات الانقلابية، وأن الشارع السوداني سيواصل مقاومة كل هذه الإجراءات، بحسب تعبيره.

أما القيادي في مجموعة الميثاق الوطني بقوى إعلان الحرية والتغيير السنوسي محمد، فقال للجزيرة إن قرار اليوم خطوة مهمة في إطار التصحيح.

وقال متحدث الحكومة السودانية المعزولة حمزة بلول الأمير إن قرار تشكيل مجلس السيادة الجديد يمثل "امتدادا للإجراءات الانقلابية"، مضيفا أن الشعب قادر على دحر الانقلاب واستكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي.

واعتبر الأمير أن هذا القرار يؤكد على صحة موقف قوى الحرية والتغيير "الرافض للحوار مع الانقلابيين"، وتابع "هذه خطوة هروب إلى الأمام، وقراءة مثابرة من كتاب المخلوع عمر البشير الذي ظل 30 عاما يزدري صوت الشعب وينكل بالمناضلين والثوار".

وخرجت مظاهرات ليلية في عدة أحياء بالعاصمة الخرطوم في أول رد فعل على إعلان تشكيل مجلس السيادة، حيث حمل المحتجون الأعلام الوطنية، ورددوا شعارات تندد بقرار البرهان، كما أغلقوا بعض الشوارع بالحواجز الإسمنتية وإطارات السيارات المشتعلة.

وقبيل إعلان المرسوم، شهدت الخرطوم وقفات احتجاجية رفضا لما اعتبره المحتجون "انقلابا عسكريا"، وتمهيدا للمشاركة في مظاهرات حاشدة السبت المقبل دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين.

ومن بين الوقفات في العاصمة اليوم تجمع موظفو شركتي بترو نيرجي ودال الغذائية، ومستشفى محمد الأمين في أم درمان، ورفعوا لافتات مكتوب عليها "نعم للحكم المدني" و"لا وصاية على الشعب السوداني".

وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم إن القائد العام للجيش حاول أن يحافظ على تركيبة المجلس الذي كان متفقا عليه سابقا، لكن الأزمة ستتلخص في الجهة التي ستختار الأعضاء المدنيين بالمجلس.

وأضاف المراسل أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ما زال قيد الاعتقال، وليس هناك أي حديث عن إطلاق سراحه أو سراح أعضاء حكومته المعزولة.

وأفاد المراسل بأن الخطوة التالية هي عقد اجتماع بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء لإصدار وثيقة دستورية جديدة أو تعديل السابقة، ثم استكمال هياكل الفترة الانتقالية.

وفي ما يتعلق بالاتصال بالإنترنت، قال المراسل إنه رغم صدور قرار قضائي قبل يومين بعودة الاتصال، فإنه ما زال مقطوعا في البلاد حتى الآن، وهو الأمر الذي يعدّه ناشطون جزءا من سياسة "تكميم الأفواه".





مجلس الأمن

وجاء قرار البرهان قبل ساعات من عقد جلسة في مجلس الأمن اليوم، بطلب من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وإستونيا.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن التطورات بالسودان مقلقة جدا، مضيفا "تجب العودة للمسار الانتقالي".

ودعا دوجاريك أيضا إلى الإفراج عن حمدوك، الذي وُضع رهن الإقامة الجبرية في منزله، وعن زعماء سياسيين آخرين.

وبدوره، قال جيمس كاريوكي نائب المندوبة البريطانية في الأمم المتحدة قبل جلسة مجلس الأمن إن الدعوة إلى عقد الاجتماع تأتي في سياق الضغوط من أجل استئناف مسار الانتقالي الديمقراطي، واستبعد كاريوكي صدور بيان عن المجلس بشأن السودان عقب الجلسة.

وأضاف "لقد كنا واضحين للغاية في أن الجيش لا يمكنه التراجع عن الديمقراطية أو تجاهل المطالبين بها. هناك أناس في الشوارع كما كانوا قبل عامين. نحن ندعو إلى العودة إلى مسار الانتقالي الديمقراطي، وهذا شيء نعتقد حقا أنه ممكن إذا واصلنا التحدث بصوت واحد إلى السودانيين".

ودعت مندوبة النرويج في الأمم المتحدة منى يول الجيش السوداني إلى إعادة حمدوك إلى منصبه وإطلاق سراح جميع المعتقلين، وأكدت أن التوصل إلى حل سلمي لا يزال أمرا ممكنا في السودان.

مواقف دولية

وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مساء اليوم "قلقون من بقاء حمدوك بالإقامة الجبرية وعجزه عن التواصل"، مضيفا أن على المجلس العسكري تسهيل لقاء المجتمع الدولي مع حمدوك.

وأوضح المسؤول الأوروبي أنه لم يتمكن سفراء الاتحاد من مقابلة حمدوك مرة أخرى بعد إطلاق سراحه.

وأمس الأربعاء، طالبت الرباعية الدولية للسودان (الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والسعودية) بعودة الحكومة المدنية الانتقالية ومؤسساتها فورا في هذا البلد العربي، وإنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، جدد سفراء الاتحاد الأوروبي في السودان دعوتهم إلى عودة البلاد للنظام الدستوري والإفراج عن المعتقلين، وذلك خلال لقائهم في الخرطوم وزيرة خارجية الحكومة المعزولة مريم المهدي، حسب بيان لبعثة الاتحاد.

وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الخارجية في الحكومة المعزولة بيانا جاء فيه أن المباحثات تناولت "الأزمة السياسية الراهنة، وسبل الخروج منها، ودور دول المجموعة الأوروبية في حل الأزمة الناجمة عن الانقلاب العسكري في السودان".

وطالب البيان المجتمع الدولي بالضغط على قادة "الانقلاب العسكري"، بهدف إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإعادة خدمات الإنترنت، حسب تعبيره.

وأعلنت جامعة "الزعيم الأزهري" الحكومية في الخرطوم تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى، لتكون سابع جامعة من أصل 31 جامعة حكومية تتخذ القرار ذاته، وذلك على وقع اندلاع احتجاجات وتوترات في عموم البلاد.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني السودان من أزمة جراء إعلان البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات بوصفها "انقلابا عسكريا".