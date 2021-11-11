إذا هاجمت إيران.. الحرس الثوري يهدد بتدمير إسرائيل

قال قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده اليوم الخميس إن "بلاده ستدمر إسرائيل إذا شنت أي عدوان على إيران".

وأضاف حاجي زاده، في كلمة ألقاها على هامش مراسم إحياء ذكرى وفاة مؤسس صناعة الصواريخ الإيرانية حسن طهراني مقدم، أن المسؤولين الإسرائيليين يعرفون أنه يمكن أن يكونوا المبادرين في الحرب، إلا أن النهاية ستكون بيدنا، والنهاية الحتمية هي تدمير هذا الكيان، على حد تعبيره.

ووصف حاجي زاده الطائرات المسيرة الإيرانية بأنها شوكة في أعين الأعداء، مشددا على أن قدرات بلاده الدفاعية والصاروخية والطائرات المسيرة ليست محل تفاوض مع أي دولة.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من تصريحات لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، قال فيها إن "الجيش يكثف استعداداته لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية".

وتعارض إسرائيل الجهود الأميركية لإحياء الاتفاق النووي الذي وقعته إيران في 2015 مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، لكن واشنطن انسحبت منه في 2018 خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن "طهران حققت خلال السنوات الثلاث الماضية قفزة هائلة إلى الأمام، وباتت قدرتها على تخصيب اليورانيوم في أقصى درجاتها".

واتهم بينيت إيران بمحاولة كسب الوقت من أجل حيازة السلاح النووي.