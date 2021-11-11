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سياسة

لم تكشف الأسباب.. قناة عبرية تؤكد اعتقال إسرائيليين في تركيا

ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 02: Turkish police stand on guard near the Saudi Consulate during the memorial service of one-year anniversary of the assassination of Saudi dissident journalist Jamal Khashoggi on October 02, 2019 in Istanbul, Turkey. Jamal Khashoggi, the Saudi Arabian dissident and columnist for the Washington Post, was killed on 2nd October 2018 after entering the Saudi Consulate in Istanbul to finalize papers for his marriage, sparking a weeks long investigation and creating diplomatic tension between, Turkey, the U.S and Saudi Arabia. His body is still yet to be recovered. (Photo by Osman Orsal/Getty Images)
عناصر من الشرطة التركية في إسطنبول (غيتي إيميجز)
11/11/2021

قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن "السلطات التركية اعتقلت إسرائيليين اثنين، ولم تتضح الظروف التي أدت إلى اعتقالهما".

ونقلت القناة العبرية عن وزارة الخارجية الإسرائيلية تأكيدها أن القضية معروفة لديهم ويتعاملون معها.

والشهر الماضي، أوقفت السلطات الأمنية التركية 15 مشتبها بهم بالتجسس والعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، عبر عملية متزامنة في 4 ولايات تركية.

وقالت قناة "تي آر تي" (TRT) التركية إن الاستخبارات التركية تعقبت شبكة الجواسيس الإسرائيلية على مدار عام كامل، وتبين أن الشبكة عمدت إلى تبادل المعلومات مع "الموساد"، وتنفيذ أنشطة تمس الأمن القومي التركي.

وأضافت القناة أن شبكة التجسس عملت على جمع معلومات عن الطلاب في الجامعات التركية من السوريين والفلسطينيين، وبخاصة أولئك الذين يدرسون في مجال الصناعات الدفاعية.

ولم تعلق السلطات الإسرائيلية على اعتقال الشبكة، في حين نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية تفاصيل ما جرى للشبكة من وسائل الإعلام التركية.

وبحسب وكالة الأناضول، فقد وجهت النيابة العامة في إسطنبول إلى الموقوفين تهما بالتجسس، وجمع المعلومات والوثائق، والتواصل مع الاستخبارات الإسرائيلية، وأحالتهم إلى محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول.

وفتحت النيابة تحقيقا مع الموقوفين، بناء على معلومات استخباراتية وبعد ثبوت تواصلهم مع فلسطينيين وسوريين مقيمين في تركيا، بهدف جمع معلومات ووثائق مهمة لإسرائيل، مقابل أموال نقلت عن طريق شركات تحويل الأموال ومكاتب الحوالات المالية وعبر أشخاص.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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Published On 10/5/2021
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