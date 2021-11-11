إسرائيل ليست مدعوة له.. حكومة الوحدة الليبية تعلن مشاركة الدبيبة في مؤتمر باريس بشأن ليبيا

أفادت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الخميس، بأن رئيسها عبد الحميد الدبيبة سيشارك في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا، مشددة على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ليست مدعوة.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس -غدا الجمعة- مؤتمرا دوليا عن ليبيا، بمشاركة قادة ومسؤولي الدول المعنية بالأزمة في البلد الغني بالنفط.

وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد حمودة -للأناضول- إن الدبيبة سيحضر المؤتمر، وإن ليبيا إحدى الدول المنظمة لمؤتمر باريس، لذلك فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي ليست مدعوة للمشاركة فيه.

وخلال الأيام الماضية، ترددت أنباء في وسائل إعلام داخل ليبيا وخارجها عن مشاركة إسرائيل في المؤتمر بدعوة من فرنسا، ولم تعلق باريس ولا تل أبيب على ذلك.

وقبل أسبوع، أعلن حمودة عدم حضور ليبيا المؤتمر، إذا أرادت دولة الاحتلال الإسرائيلي المشاركة بدعوة من فرنسا.

وقالت الرئاسة المصرية -في بيان- إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيسافر إلى باريس لحضور مؤتمر بشأن ليبيا غدا الجمعة، ولإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وعن أبرز ملفات المؤتمر، قال حمودة إن المؤتمر سيبحث ملف الانتخابات ودعم المسار السياسي وخطة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وإخراج المرتزقة.

ويجري تنظيم المؤتمر بالاشتراك بين الأمم المتحدة وألمانيا وإيطاليا، ويأتي قبيل انتخابات مزمعة في ليبيا يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 24 الشهر المقبل، لكن ربما تعرقلها خلافات راهنة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.