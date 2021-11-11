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سياسة|ألمانيا

ألمانيا.. أول طلب رسمي لرفع أذان الجمعة في مدينة كولونيا

مسجد تركي في مدينة كولونيا الألمانية Cologne's Central Mosque run by German-Turkish organization DITIB is pictured on September 28, 2018 in Cologne, western Germany. (Photo by Patrik STOLLARZ / AFP)
مسجد تركي في مدينة كولونيا الألمانية (الفرنسية)
11/11/2021

تقدمت جمعية إسلامية اليوم الخميس إلى السلطات المختصة في مدينة كولونيا الألمانية (غرب) بأول طلب رسمي للسماح برفع الأذان أيام الجمعة، ضمن مشروع أطلقته المدينة قبل عدة أسابيع.

ونقل التلفزيون الألماني "دويتشه فيله" عن متحدثة باسم المدينة (لم يسمّها) قولها إن السلطات المختصة تسلمت أول طلب رسمي من جمعية إسلامية لرفع الأذان أيام الجمعة في المدينة.

وأضافت المتحدثة أن 10 جمعيات أخرى كشفت عن رغبتها في التقدم بطلب مشابه، من دون الكشف عن أسماء الجهات المتقدمة بالطلب، احتراما لقوانين خصوصية البيانات.

ويشترط أن يكون الطلب لإقامة الأذان خلال أيام الجمعة فقط ولمدة لا تزيد على 5 دقائق، على أن يتم الاتفاق على مستوى الصوت وإعلام الجيران بالأمر مسبقا، حسب المصدر نفسه.

وجاء تأكيد المتحدثة بعد نشر صحيفة "كولنر شتات أنتسايغر" الصادرة من كولونيا تقريرا قالت فيه إن أول طلب رسمي لرفع الأذان وصل لسلطات المدينة بالفعل.

وكشفت صحيفة "بيلد" المحلية عن أن السلطات بصدد دراسة الطلب، ومعرفة إذا كانت هناك حاجة لاجتماعات توضيحية قبل إصدار القرار.

وأرجعت سلطات المدينة المشروع إلى مبدأ حرية المعتقد، والحق في ممارسة الشعائر، كما وصفته بأنه إشارة للقبول المتبادل، حسب الصحيفة نفسها.

وقالت عمدة المدينة هنريتيت ريكر مؤخرًا -في تصريح صحفي- عندما نستمع في مدينتنا إلى صوت الأذان بجانب أجراس الكنيسة، فإن هذا يظهر أن كولونيا تقدر التنوع وتعيشه، حسب دويتشه فيله.

وقبل أسابيع أطلقت مدينة كولونيا الألمانية مشروعا نموذجيًّا، مدته عامان، يسمح للجمعيات الإسلامية بتقديم طلبات لرفع الأذان.

المصدر : وكالة الأناضول

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