بعد اتهام واشنطن بمحاولة مصادرتها.. طهران تفرج عن ناقلة نفط بعد تفريغ حمولتها

قالت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) الأميركية إن صور أقمار اصطناعية أظهرت إفراج إيران عن ناقلة النفط الفيتنامية المحتجزة منذ 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما قالت طهران إنها أحبطت محاولة للجيش الأميركي لمصادرة نفط إيراني كانت تحمله الناقلة، وهو ما نفته واشنطن.

وأضافت الوكالة الأميركية أن الصور تظهر أن مسار الناقلة الحالي هو خليج عمان بعدما غادرت ميناء بندر عباس الإيراني الواقع قبالة خليج هرمز، وهي تقترب من المياه الدولية قرب خليج عدن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وفق بيانات لموقع "مارين ترافيك" (MarineTraffic) المتخصصة بتتبع حركة الملاحة البحرية.

وذكر موقع "تانكر تراكرز" (TankerTrackers) المتخصص في تتبع حركة ناقلات النفط في العالم أن الناقلة الفيتنامية فارغة وهي تبحر باتجاه خليج عمان رغم أن وجهتها المعلنة هي دبي، وهي التي كانت تحمل 700 ألف برميل من النفط.

BREAKING: Iran's IRGC appears to have now released the SOTHYS. She is currently empty and underway in a southward direction. Though her reported destination is Dubai, her current trajectory is the Gulf of Oman. Iran's RIMA is holding the $50M of oil which SOTHYS received in June. pic.twitter.com/BmQ6rgGeIE

— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) November 9, 2021