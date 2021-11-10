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سياسة|يمن

اليمن.. انفجارات بمدينة المخا ومطالب بإنقاذ النازحين في مأرب من كارثة إنسانية

Children walk at a camp for people recently displaced by fighting in Yemen's northern province of al-Jawf between government forces and Houthis, in Marib
أطفال نازحون في أحد مخيمات مأرب (رويترز)
10/11/2021

قالت مصادر محلية يمنية إن دوي انفجارات عنيفة سُمع في منطقة الدفاع الجوي شرقي مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، في حين طالب تقرير حقوقي بتدخل دولي لإنقاذ النازحين في مخيمات مأرب من كارثة إنسانية.

وقال موقع إخباري -تابع للقوات المتمركزة في مدينة المخا- إن جماعة أنصار الله الحوثية استهدفت مناطق آهلة بالسكان في ضواحي المدينة بـ3 صواريخ باليستية.

وهذا التفجير يأتي بعد يومين من وصول المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ إلى تعز، في أول زيارة لمبعوث أممي إلى المدينة منذ نحو 7 سنوات.

ويفرض الحوثيون حصارا على مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة، منذ اندلاع النزاع في 2015، ويمنعون قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان والمتضررين من الحرب.

وعلى الصعيد الإنساني، أفاد تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن بأن المعارك التي تشهدها المديريات الجنوبية لمحافظة مأرب أدت إلى نزوح أكثر من 93 ألف شخص خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين.

ورسم التقرير صورة قاتمة للوضع، مشيرا إلى أن النازحين الجدد يعيشون ظروفا سيئة للغاية؛ إذ يتشاركون خياما صغيرة تفتقر إلى الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية.

ودعا التقرير المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية إلى تحمل مسؤوليتهم وتجنب كارثة إنسانية، حيث تحتضن مأرب -وفق التقرير- أكثر من مليونين و200 ألف نازح، يمثلون أكثر من نصف إجمالي النازحين في اليمن.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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