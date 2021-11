اتهموها بالعنصرية.. طلاب غاضبون يطردون السفيرة الإسرائيلية من كلية الاقتصاد بلندن

طرد طلاب مناصرون للقضية الفلسطينية ليلة أمس الثلاثاء، سفيرة إسرائيل في بريطانيا تسيفي هوتوفلي، من كلية الاقتصاد في لندن.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة طرد السفيرة الإسرائيلية، بعد احتجاج الطلاب على حضورها ندوة حوارية في الجامعة.

ويظهر الفيديو السفيرة وهي محاطة بحراس نقلوها إلى سيارة لإبعادها عن حرم الجامعة، وسط تعالي أصوات المتظاهرين الذين حملوا علم فلسطين وهم يرددون عبارات "عار عليك"، في حين سألها أحدهم عما إذا كانت قد خجلت من نفسها.

👏🏽🇵🇸 Great to see lots of students coming together tonight at LSE to challenge those who deny the existence of the Palestinian people, who reject the right to a state of Palestine and are complicit in Israeli apartheid policies.@LSEforPalestine pic.twitter.com/JzB1c6fmz8

— Friends of Al Aqsa (@FriendsofAlAqsa) November 9, 2021