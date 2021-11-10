إيران ترفض التفاوض حول الملف النووي وتطالب بالتركيز على العقوبات وألمانيا تطالبها بموقف بنّاء

اعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني أن بلاده لن تتفاوض في فيينا حول الملف النووي الإيراني، وأنها ستركز على تداعيات انسحاب واشنطن من الاتفاق والعقوبات التي وصفها بأنها غير قانونية، بينما طالبت ألمانيا بموقف إيراني بنّاء.

وقال باقري كني -الذي يشغل أيضا منصب مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية- إن بلاده لن تتفاوض في فيينا حول الملف النووي الإيراني، لأنه تمت تسوية هذا الملف في عام 2015 في إطار الاتفاق النووي.

وأضاف في تصريح له أن الموضوع الأساسي الذي ستتفاوض إيران حوله هو تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي والعقوبات "غير القانونية" التي فرضت على طهران.

وأشار باقري كني إلى أن فرنسا يمكنها أن تلعب دورا في التعاملات الإقليمية ومسار المفاوضات التي ستبدأ في نهاية الشهر الحالي بين طهران ومجموعة "4+1".

أما وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان فقال إن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي، واستدرك قائلا إن عودة كل الأطراف للالتزام بتعهداتها في الاتفاق مبدأ هام ورئيسي.

من جهة أخرى، أكدت الناطقة باسم الخارجية الألمانية أندريه زاسه أن الهدف من جولة المباحثات المقبلة في فيينا هو العودة لتنفيذ خطة العمل الشاملة والمشتركة المتعلقة بملف إيران النووي بشكل كامل في أقرب وقت ممكن.

وأضافت "نرحب باستئناف هذه المحادثات في فيينا في نهاية الشهر. وبالطبع نتوقع من إيران أن تشارك فيها بموقف بناء، ويبقى الهدف هو اختتام هذه المفاوضات بسرعة".

وقبل يومين، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده شروط بلاده لاستئناف مفاوضات فيينا قائلا إنها لن تناقش أي قضايا إقليمية، مؤكدا أن شؤون المنطقة تبحث مع دولها فقط.

وأضاف أن على الولايات المتحدة تقديم ضمانات بأنها لن تتخلى عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إذا نجحت محادثات إحياء الاتفاق.

كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لن تتراجع عن خطوات خفض الالتزام بالاتفاق النووي قبل رفع العقوبات دفعة واحدة وبشكل قابل للتحقق، مشددا على أن إصرار واشنطن على إبقاء جزء من العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سيوصل المفاوضات إلى طريق مسدود.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أمس الثلاثاء إن الجيش يكثف استعداداته لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا تسريع الخطط المعدة للتعامل مع إيران وتهديدها النووي العسكري، على حد تعبيره.

بالمقابل، قال قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي إن رد إيران على أي تهديد يستهدف أمنها القومي لن يقتصر على الحدود الإيرانية، بل سيتجاوزها إلى أماكن أخرى، وإن إيران قادرة على الرد حيثما اقتضت الضرورة.