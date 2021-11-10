أفغانستان.. قائد الجيش ينفي انضمام جنود لتنظيم الدولة واجتماعات مرتقبة للمبعوث الأميركي بباكستان

نفى قائد الجيش الأفغاني الجنرال قاري فصيح الدين انضمام أي من قوات الجيش إلى تنظيم الدولة الإسلامية، فيما قالت المخابرات الأفغانية إن 600 من عناصر التنظيم اعتقلوا في مناطق مختلفة. من ناحية أخرى يلتقي في باكستان المبعوث الأميركي الخاص بأفغانستان توماس ويست -بالأيام المقبلة- وزير خارجية حكومة طالبان المؤقتة أمير خان متقي.

وأضاف قائد الجيش الأفغاني -في تصريحات للجزيرة- أن السلطات تسعى لتجنيد 150 ألفا من المقاتلين ضمن الجيش الأفغاني الجديد، وذلك عقب انهيار الجيش بعد سيطرة حركة طالبان على مقاليد السلطة في البلاد أواسط أغسطس/آب الماضي وانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان نهاية الشهر نفسه.

وحسب المتحدث نفسه فإن تجنيد قوات جديدة يستهدف المنتسبين السابقين في الجيش، مع إعطاء الأولوية لغير المتورطين في الفساد.

وأضاف الجنرال فصيح الدين أنه لا صحة للتقارير التي تحدثت عن انضمام قوات أفغانية سابقة إلى تنظيم الدولة، مشيرا إلى أن التنظيم له حضور في بعض مناطق البلاد، وهو يهدد الاستقرار.

وكان وزير الدفاع الأفغاني بالوكالة الملا محمد يعقوب مجاهد قال قبل أسبوع إن عملية تشكيل جيش أفغاني وتزويد الجيش الجديد بأسلحة متطورة وحديثة قد انطلقت، دون أن يفصح عن مصادر التمويل أو التسليح.





محكمة عسكرية

وفي سياق متصل، قال إنعام الله سامنجاني نائب وكيل وزارة الإعلام الأفغاني -اليوم الأربعاء- إن الحكومة شكلت محكمة عسكرية للنظر والحكم في الشكاوى ضد منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية الثلاثة، وهي وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الاستخبارات.

وأوضح أن تنفيذ حكم المحكمة سيمضي بعد استكمال كافة مراحل التقاضي وتصديق القيادة العليا للأجهزة الأمنية والعسكرية.

وذكرت المخابرات الأفغانية أن السلطات اعتقلت 600 من مسلحي تنظيم الدولة في مناطق متفرقة من البلاد، مضيفا أن خروج أفراد التنظيم من السجون الأفغانية قبيل وصول حركة طالبان للسلطة أدى إلى الفوضى.

المبعوث الأميركي

من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن المبعوث الأميركي لأفغانستان توماس ويست سيلتقي خلال زيارته لباكستان وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة وعددا من كبار المسؤولين الدبلوماسيين من الصين وروسيا، ومن المرتقب أن يجري اللقاء غدا الخميس في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأضافت الخارجية الأميركية أن المبعوث ويست سيزور في الأسبوع الحالي أيضا روسيا والهند، وذلك لمناقشة توقعات الدول المجتمعة من حركة طالبان وأي حكومة أفغانية جديدة تشكل في المستقبل.

وقال مسؤول حكومي باكستاني رفيع إن الاجتماعات مع المبعوث الأميركي ستناقش بالدرجة الأولى التوصل لحلول لتفادي وقوع أزمة إنسانية أفغانية، والبحث في فرص تشكيل حكومة أكثر شمولية للقوى الأفغانية من الحكومة المؤقتة التي شكلتها طالبان قبل أسابيع.

يزور العاصمة الباكستانية اليوم وزير الخارجية الأفغانية بالوكالة رفقة عدد من أعضاء حكومته لبحث العلاقات التجارية بين كابل وإسلام آباد، مع التركيز على تعزيز التجارة وتسهيل التنقل عبر الحدود.

ويزور العاصمة الباكستانية اليوم وزير الخارجية الأفغانية بالوكالة رفقة عدد من أعضاء الحكومة لبحث العلاقات التجارية بين كابل وإسلام آباد، مع التركيز على تعزيز التجارة، وتسهيل التنقل عبر الحدود والروابط البرية والجوية.

الأمم المتحدة

وفي سياق آخر، ذكرت وكالة رويترز أن الأمم المتحدة وزعت مرتبات على قرابة 23 ألفا و500 موظف في قطاع الصحة الأفغاني، بلغت قيمتها قرابة 8 ملايين دولار خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ متجاوزة بذلك وزارة الصحة التي تديرها حركة طالبان.

وأضافت الوكالة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعاون مع منظمة الصندوق العالمي العاملة في المساعدات الصحية لإحياء برنامج كان البنك الدولي يموله حتى أوقف مساعداته عندما أطاحت طالبان بالحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب.

وتسعى الأمم المتحدة إلى ضخ أموال في أفغانستان للمساعدة في توصيل مساعدات إنسانية لملايين من الناس على شفا المجاعة، والحيلولة دون انهيار الاقتصاد والخدمات الصحية والتعليمية.