ريش نعام ردا على ريش.. جدل ساخر بشأن فيلم مصطنع عن عشوائيات مصر

القاهرة- بعد النقد الذي تعرض له فيلم "ريش" من بعض الممثلين والإعلاميين بدعوى أنه أساء لمصر بعرض لقطات لعشوائيات وفقر مدقع، تخيّل مغردون على سبيل السخرية أن السلطة يمكن أن تعمد إلى إنتاج فيلم يحمل اسم "ريش نعام" تسعى فيه لإبراز إنجازاتها في ملف العشوائيات.

وذهب خيال هؤلاء المغردين إلى أن يكون الفيلم من بطولة الممثل شريف منير، الذي كان أبرز المعترضين على فيلم ريش، إذ غادر القاعة أثناء عرض الفيلم في مهرجان الجونة السينمائي قبل أيام، وأن يجسد هذا الفيلم بشكل ساخر حالة الرفاهية التي يعيشها الفقراء في مصر، حيث يقيم في منطقة راقية ثم يشعر بالملل فينتقل مع أصدقائه الفقراء للعيش في العاصمة الإدارية.

سيناريو خيالي آخر توقعه مغردون على سبيل السخرية، وهي أن تقدم السلطة على إنتاج فيلم بمشاركة أبطال فيلم ريش نفسه، يظهرون فيه وهم ينعمون بحياة جديدة رغدة في ظل برنامج "حياة كريمة" الذي ترعاه السلطة.

إلى هنا، والأمر يسير بشكل ساخر حسب خيال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ما حدث على أرض الواقع كان ملفتا، إذ عرضت شاشات مصرية قبل يومين وثائقيًّا أسمته "ريش نعام"، تماما كالاسم الذي تخيله المغردون ردًّا على فيلم ريش، لدرجة أنهم تصوروا أن الأمر أقرب إلى أن تكون السلطة تسخر من سخريتهم.

يستعد شريف منير لتصوير احداث فيلمه الجديد "ريش نعام" حول شاب وفتاة يلتقيان فى احد مؤتمرات الشباب الفتاة تعيش فى كومباوند بالشيخ زايد والشاب في التجمع، وتعترض اسرهما بسبب الفرهدة ينتهي الفيلم بالشاب والفتاة داخل قطار المونوريل يقرران الحياة معا بالعاصمة الادارية الجديدة pic.twitter.com/NvDhapSKUZ — 🌐 خبؤ البراري (@pastelea) October 21, 2021

كمان سنة ينزل فيلم "ريش نعام" و يجيب نفس العيلة و هى عايشة و بتسترزق بعد مبادرة حياه كريمة — I T C H (@Sushi_Dealer) October 21, 2021

ريش نعام دا الفيلم المضاد اللي هيعملوه البرجوازيين — . (@msnaxi) October 23, 2021

لحظة واحدة، بغض النظر عن الموضوع كله و القرف المعتاد بتاعهم، اسم فيلم ريش نعام ده كان نكتة واحد قالها تريقة على اللي عمله شريف منير ، هما عملوا النكتة فيلم بجد 🤦‍♂️ — Mr. Coconut (@3ala2_nabil) October 28, 2021

كتير توقع انهم يعملوا فيلم مضاد يسموه ريش نعام https://t.co/bVwidfWMXb — Hussein (@Husseinmind) October 27, 2021

مفاجآت

غير أن ما جرى خلال الساعات القليلة الماضية فاق هذا الخيال الساخر؛ إذ اختفى الفيلم الوثائقي "ريش نعام" فجأة من منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك من الصفحة الرسمية لصندوق التنمية الحضرية، وسط تفسيرات بأن الحكومة ربما تراجعت تحت وطأة السخرية التي اندلعت في منصات التواصل، مما عدّه مغردون "فجاجة" الرد.

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، بل خرج معدو فيلم وثائقي أنتجته قناة "دي إم سي" (DMC) -المملوكة لأجهزة أمنية- يؤكد أن "ريش نعام" ما هو إلا فيلم وثائقي منتج في فبراير/شباط الماضي بعنوان "ومن أحياها"، في انتقاد لقيام صندوق التنمية الحضارية (وهو صندوق حكومي يرأسه ضابط سابق)، بالاستعانة بالفيلم تحت اسم جديد.

طرائف مصرية: ونظرا لنجاح فيلم "ريش" فى حصد جوائز مهرجانات كان والجونة ، وبعد الدعاية المجانية التى صنعها لها الفنانون ، فقد قامت حكومة مصر بانتاج "ريش نعام " فى محاولة لتحسين الصورة الذهنية للواقع المصرى البائس الذى كشفه #ریش — دكتور مصطفى جاويش (@drmgaweesh) October 27, 2021

بعد الضجة حول فيلم "ريش" الذي يعرض الوجه الآخر في #مصر البعيد عن الرواية الرسمية، النظام المصري قرر إنتاج فيلم "ريش نعام" ليواجه به المنتقدين.. يعني مكان محاربة الفقر نحارب الفكرة.. نظام سطحي وتافه لأبعد الحدود! — B.ABRIA ™ (@BABRIA2) October 28, 2021

اللي قرر يسرق فيلم ويسميه ريش نعام عشان يرد على فيلم ريش، دا غبي غباء التنين.. الناس نسيت ريش وناس كتير معجبهلش الفيلم أصلا.. أنت بتعمل فضيحة تفكرهم، لا ومسمين الفيلم اللي سارقينه ريش نعام.. جتدتكم البلا واللي مشغلينكم! — Abu-Zekri (@mohamedabuzekri) October 28, 2021

وقدم رئيس الصندوق خالد صديق -في مداخلة هاتفية بأحد البرامج- اعتذارا ضمنيا لصناع الفيلم، الذي عدّه توثيقا لرحلة تطوير المناطق العشوائية المكُلف بها الصندوق بعد سقوط صخرة الدويقة (صخرة سقطت من جبل على منطقة عشوائية مقامة في سفحه) وإنشاء الصندوق بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008، وتابع مباشرةً لرئاسة مجلس الوزراء.

وجاء في بيان للصندوق -نُشر على صفحته بفيسبوك- "نما إلى علم الصندوق أن هناك هجوما لعرض تجميع مادة فيلمية توثيقية لإنجاز قامت به الدولة متمثلة في صندوق تطوير المناطق العشوائية (التنمية الحضرية) لتطوير المناطق العشوائية والتي كانت تمثل "مادة دسمة للإعلام المعادي للوطن".

ولفت إلى أن عرض الفيلم استهدف "توثيق" أعمال التطوير وهو ليس منتجا "ملكا" للصندوق، بل هو "تجميع" للعديد من الفقرات والرسائل التلفزيونية والأفلام الوثائقية التي قامت بها العديد من البرامج والقنوات وبمساعدة من الصندوق.

ويبدأ الفيلم بتصريحات المواطنين ساكني العشوائيات في الماضي، والتي تعكس شكواهم من سنوات التهميش والإهمال وعدم الحل، ثم ينتقل إلى تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته للحكومة بإيجاد حل لمشكلة العشوائيات، قبل أن يتحول إلى عرض إنجازات حققها الصندوق في ملف تطوير العشوائيات، ويسجل فرحة أهالي عزبة أبو قرن في مصر القديمة بالمساكن الجديدة التي وفرتها الدولة لهم.

وقال إمام أحمد الباحث بوحدة الأفلام الوثائقية بشبكة قنوات "دي إم سي" والصحفي بجريدة الوطن (وكلتاهما مملوكتان لشركة تتبع جهاز المخابرات) إن الفيلم الوثائقي المسمى "من أحياها" متاح على كل قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية لشبكة قنوات "دي إم سي".

وتابع -خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "سي بي سي" (CBC) مساء أمس الأول الجمعة- أنه وفي واقعة "غير مسبوقة ومن دون احترام للملكية أو الجهة المالكة قام صندوق التنمية الحضارية بتشويه الفيلم، وإصدار بيان من الصندوق أعلن فيه أن الصندوق سيطرح فيلما باسم "ريش نعام"، وتم فيه الحصول على الفيلم الوثائقي الأصلي "من أحياها" على مستوى الصوت أو الصورة وإعادة تقديمه باسم جديد".

وقال إنه تم تقطيع أجزاء من الفيلم، وتشويهه بتدخلات فنية أضرته، وأعلن الصندوق في بيانه الأول أنه فيلم من إنتاجه، وهو أمر غير صحيح، والمادة المتضمنة في الفيلم تعود ملكيتها لشبكة "دي إم سي".

وفي بيان لاحق للصندوق "تغير التوصيف"، وقيل إنه تجميعة لمواد منشورة في قنوات عديدة. وفي المرة الثالثة قيل إنه حتى الفيلم أصدرته إحدى الجهات أو القنوات، فلولا مساعدة الصندوق لما كان ليخرج للنور، مما اعتبره المتحدث ضربا من "المن أو المعايرة".

واختتم إمام أحمد مداخلته بقوله "أنا سمعت كلام المهندس خالد واعتذاره عن خطأ حدث، والأمر الآن يرجع للمؤسسة المعنية".

احتفاء

جدير بالذكر أن فضائيات مصرية احتفت بالفيلم الوثائقي "ريش نعام" فور عرضه قبل يومين، وقالت الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" إن الفيلم يصور فرحة الناس في مساكنهم الجديدة والحديثة عن أماكنهم القديمة.

وأعربت عن سعادتها بالفيلم قائلة "اقشعر جسمي تأثرًا بفرحة الناس"، داعية الله أن يسعد من كان السبب في كل هذا، وداعية الجماهير لمشاهدة الفيلم.

وحظي الفيلم فور عرضه بعدد من تغريدات الإشادة بمحتواه، واعتبره مغردون توثيقًا لـ"حقائق ملموسة" على أرض الواقع، ليست "تحريفا وتشويها للبلاد" كما فعل فيلم ريش الأصلي.

فيلم ريش نعام فيلم وثائقي لرحلة تطوير المناطق الغير أمنة

فيلم بيتكلم عن حقائق ملموسة على ارض الواقع مش فنتازيا بتزيف الوعى

الاسمرات وغيط العنب وبشاير الخير وروضة السيدة ومثلث ماسبيرو و غيرهم كتير حقيقة مش خيال

pic.twitter.com/XIpoGEo3NF — @bent Msr8739 (@BMsr995264) October 28, 2021

"ريش نعام".. فيلم وثائقي لرحلة تطوير المناطق غير الآمنة | فيديو https://t.co/K08Dw3YPxP

الرد

علي فيلم "ريش" المسئ لمصر

بفيلم وثائقى إسمه "ريش نعام" — khorshed (@khorshe_d) October 28, 2021

مصر ترد علي فيلم ريش المسئ لمصر بفيلم يتكلم عن حقائق على ارض الواقع وبدائل العشوائيات

الاسمرات وبشاير الخير والرويسات وتل العقارب وغيط العنب ومثلث ماسبيرو وروضة محفوظ وقرية الصيادين وغيرهم ويتحدث فيه اهالينا الذين تم نقلهم للحياه الجديدة

فيلم #ريش_نعام pic.twitter.com/eV20aVyNQd — 🇪🇬🌻Sanaa Namra🌻🇪🇬 (@SanaaNamera) October 27, 2021

وكان فيلم "ريش" أثار الجدل لاحتوائه على مشاهد لحياة البسطاء في العشوائيات، كما ألمح لمعاناة الفقراء والمهمشين بمصر، مما أثار جدلا كبيرًا على مواقع التواصل بين مؤيد ومعارض، وانتقدته فضائيات رسمية ومقربة من السلطة.

واسم الفيلم مستوحى من فكرته الأساسية القائمة على تحوّلِ زوج إحدى السيدات إلى دجاجة ذات ريش، واضطرار الزوجة للمعاناة للإنفاق على أسرتها، في حين يشير تعبير "ريش نعام" لدى المصريين إلى حالة من الرفاهية.