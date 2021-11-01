Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|قطر

في ذكراها الـ25.. الشيخ حمد بن خليفة: أطلقنا شبكة الجزيرة لتكون هدية للباحثين عن أخبار العالم

حفل الجزيرة 25
الأمير الوالد: منابر الجزيرة ظلت مفتوحة للجميع بمن فيهم من يتحاملون على دولة قطر (الجزيرة)
1/11/2021-|آخر تحديث: 1/11/202111:22 PM (مكة المكرمة)

قال الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إن إطلاق شبكة الجزيرة عام 1996 باللغة العربية ومن ثم الأنجليزية وغيرهما، كان هدية قطر للباحثين عن أخبار العالم وشؤونه، مؤكدا أهمية الإعلام الرصين.

وأشار -في احتفال الشبكة بمرور 25 عاما على انطلاقها- إلى أنه كان هناك إدراك بأنه ستكون هناك عقبات كبرى وتحديات، وبأن خط تحرير الجزيرة سيكون تحدّيا لدولة قطر، و"قد كان".

وأوضح الشيخ حمد -الذي كان صاحب فكرة هذا المشروع الإعلامي- أن الهدف من إطلاق الشبكة هو خدمة المشاهد العربي والعالمي وتمكين الإنسان العربي من أن يكون طرفا في الحوار الإعلامي العالمي لا مجرد متلقٍّ سلبي فقط.

وأضاف أن التحدي الأكبر لهذا المشروع منذ انطلاقه كان بناء نموذج جديد من الإعلام لم تعرفه المنطقة من قبل، نموذج يجمع بين صدق الخبر وجرأة التحليل.

ولفت الأمير الوالد إلى أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عبّر عن عزيمة لا تتزعزع باستمرار شبكة الجزيرة منبرا حرا يحترم المشاهد في كل مكان، مشيرا إلى أن الشيخ تميم رفض أن تكون موضع مساومة في أي ظرف من الظروف، وذلك انطلاقا من أن دعم الشبكة ليس انحيازا لرأي مخصوص أو دفاعا عن وجهة نظر محددة، بل هو التزام بمبدأ الرأي والرأي الآخر وترحيب بكل الآراء.

وقال الأمير الوالد إن من حق الآخرين الاختلاف مع الجزيرة، ولكن ليس من حقهم السعي إلى إسكاتها أو حرمان الناس من متابعتها، مؤكدا أن الشبكة ليست مشروعا احتكاريا يسعى للاستبداد بالرأي والفضاء الإعلامي، بل هو مشروع تحريري يسعى للإسهام في الفضاء العالمي والتعددية.

لذلك -يتابع الأمير الشيخ حمد بن خليفة- ظلّت منابر الجزيرة مفتوحة للجميع بمن فيهم من يتحاملون على دولة قطر، وهذا ما وصفه بمنطق الإعلام الحر.

تفاعل المغرّدين

وتفاعل مغرّدون عرب، صباح اليوم الاثنين، عبر وسوم متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مرور 25 عاما على انطلاق قناة الجزيرة، بين مهنّئ ومعدد للفروق التي أوجدتها القناة في الواقع العربي والمتغيرات العديدة التي أحدثتها.

وكرر مغردون جملة "ما قبل وجود الجزيرة في العالم العربي ليس كما بعده"، في إشارة إلى دور الجزيرة الفاعل والمؤثر في الواقع العربي.

وقال الباحث محمد المختار الشنقيطي "لم يعُد العالم العربي بعد ميلاد قناة الجزيرة كما كان قبل ذلك، لقد فتحت الجزيرة مساحات من الحرية لن تنحسر".

في حين وصف الناشط أسامة بومقواس القناة بأنها لا تزال في الصدارة، وبأنه رغم ما واجهته "تملك قناة الجزيرة مساحة من الحرية لا تملكها كل القنوات العربية مجتمعة؛ لذلك كان لها من الإبداع والتفرّد ما لم يكن لغيرها".

وقال الصحفي الفلسطيني محمود أبو زياد "صرح إعلامي له وزنه وحضوره الكبير داخل مجتمعاتنا العربية، هي قناة ونجم لامع ومؤثر بين شعوبنا العربية، ما يميزها أن لها متابعين من الأصدقاء وحتى الخصوم".

من جهته، قال الكاتب جابر الحرمي إن "الجزيرة 25 عاما من إعلام عربي يحترم عقل المشاهد، ويلامس همومه، ويتبنّى قضاياه، ويمثّل صوتا لمن لا صوت له".

في حين شارك عشرات من العاملين بمؤسسة الجزيرة الإعلامية صورا وتغريدات ومقاطع فيديو للحظات إطلاق القناة، ومدى التغيير الذي شكلته في حياتهم، والقيم الإعلامية التي اكتسبوها داخل أروقتها.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

فتش عن ترامب.. انتخابات حاكم ولاية فرجينيا اليوم تحدد مصير رئاسة بايدن

باريس تهدد ولندن تندد.. مباحثات فرنسية بريطانية صعبة بشأن اتفاق الصيد

Britain's Prime Minister Boris Johnson and French President Emmanuel Macron gesture as they meet at Downing Street in London, Britain, June 18, 2020. REUTERS/Hannah McKay/Pool

قمة غلاسكو.. قادة العالم يقدّمون تعهدات متباينة للحد من انبعاثات الكربون ويوقعون اتفاقا "تاريخيا" اليوم

COP26 Summit - Day Two

اليمن.. مكونات سياسية تتهم الحكومة الشرعية والتحالف العربي بخذلان مأرب

الأكثر قراءة

مؤسسة الاستخبارات الإسلامية.. صلاح الدين يجنّد أميرة صليبية وعصاباتِ اللصوص وتوظيفٌ للنساء الجاسوسات واستخدام للطيور

هالة زايد لن تعود للوزارة وطلبت الخروج بشكل لائق.. الإعلام المصري يكشف تفاصيل ما حدث لوزيرة الصحة

كومبو يجمع بين عبد الفتاح السيسي مع وزيرة الصحة هالة زايد

بعد ثبوت غناها بالمعادن النادرة .. هل تغادر أفغانستان مربع الفقر؟

تنظيف الملابس من بينها.. 6 استخدامات مذهلة لورق الألمنيوم

فائدة وضع كرات الألومنيوم في غسالة