أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أن الحكومة اللبنانية باقية بدعم دولي رغم الأزمة التي أثارتها تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، واستغرب ما وصفها بالقساوة من طرف الرياض، بينما قال نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن التعامل مع الحكومة الحالية في بيروت "فاقد للجدوى".

وقال بو حبيب في مقابلة مع قناة "الجديد" اللبنانية أمس الأحد إن خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة اللبنانية للتعامل مع أزمة تصريحات قرداحي بشأن حرب اليمن "انتهى أمرها ولن تجتمع مجددا".

ورأى أن الأزمة أصبحت "أكبر من الوزارات وأكبر من لبنان" بسبب عوامل خارجية وداخلية، وأضاف أن هناك "قساوة سعودية لا نتفهمها"، وأن المشاكل بين أي دولتين يتم حلها عبر الحوار، لكن لم يحصل بين البلدين حوار، وفق تعبيره.

وأكد أن الحكومة باقية وأنه وفق ما علمه من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي فهناك "تطمينات دولية" لدعمها.

وأضاف "لن نقبل أن تحل الأزمة على حساب السعودية أو على حساب لبنان، ولتتحرك جامعة الدول العربية وتدعو إلى الحوار".

وفي وقت سابق، قالت قناة "الجديد" عبر موقعها الإلكتروني، أمس، إن قرداحي أكد لها أن "استقالته من الحكومة غير واردة"، دون أي تفاصيل.

في المقابل، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن ما جرى لا يمكن وصفه بالأزمة، وأوضح أن بلاده ترى أن التعامل مع الحكومة اللبنانية في الوقت الحالي "غير مثمر وفاقد للجدوى".

وتابع -في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" (CNBC) الأميركية بثت أمس- أن السعودية وصلت إلى "خلاصة مفادها أن التعامل مع حكومة لبنان الحالية ليس مثمرا مع استمرار حزب الله في الهيمنة على الساحة السياسية".

وكذلك "مع ما نراه تلكؤا من قبل الحكومة الحالية والقادة السياسيين اللبنانيين عموما في تطبيق الإصلاحات الضرورية وفي القيام بالإجراءات الضرورية لدفع لبنان في اتجاه تغيير حقيقي" وفق تصريحاته.

