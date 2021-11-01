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سياسة|ليبيا

إعلامي إسرائيلي: طائرة خاصة تابعة لحفتر تهبط في تل أبيب

صورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر أثناء إلقائه خطابا جديدا بضاحية الرجمة في بنغازي يدعو فيه قواته لمواصلة هجومها على طرابلس
اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل الاجتماعي)
1/11/2021

قال إعلامي إسرائيلي، اليوم الاثنين، إن طائرة خاصة لأحد الرجال المقربين من اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، هبطت في مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

وكتب مراسل هيئة البث الإسرائيلية إيتاي بلومينتال في تغريدة على تويتر إن "طائرة تنفيذية (P4-RMA) يستخدمها رجال الجنرال الليبي خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق ليبيا، في طريقها إلى مطار بن غوريون من دبي، وستقلع لاحقًا إلى مصر".

وأضاف بلومينتال أن حفتر يحظى بدعم روسيا، ومصر والإمارات والأردن وفرنسا، وفي الماضي كانت هناك مزاعم بأن إسرائيل تساعده أيضا.

وأظهرت بيانات ملاحة جوية حصلت عليها وكالة سند هبوط الطائرة التابعة لحفتر في تل أبيب.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن الطائرة ستتوجه إلى مصر عقب زيارتها تل أبيب.

بيانات ملاحة جوية تظهر هبوط طائرة تابعة لحفتر في مطار بن غوريون (وكالة سند)

ولم يصدر تعليق من السلطات الإسرائيلية أو خليفة حفتر عن هذه الرحلة، كما لم تتضح هوية الأفراد على متن الطائرة، وإذا ما كانت ستُعقد لقاءات بينهم وبين المسؤولين الإسرائيليين.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وليبيا.

وقبل أسبوع، قالت صحيفة إسرائيلية إن سيف الإسلام القذافي واللواء المتقاعد خليفة حفتر تعاقدا مع شركة إعلانات إسرائيلية، لتولي حملتيهما الانتخابية للرئاسة الليبية.

وأضافت أنه من المقرر أن تجمع المواجهة في الانتخابات بين حفتر وخصمه سيف الإسلام نجل الدكتاتور السابق معمر القذافي، الذي أطيح به وقتل في "انتفاضة عنيفة" قبل 10 سنوات.

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية "بغض النظر عمن سيخرج منتصرا، فهناك فائز واحد مؤكد وهو شركة استشارية إسرائيلية تقدم المشورة لكلا المرشحين".

المصدر : الجزيرة + وكالات + وكالة سند

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