وصلوا البلاد عبر رحلة تجارية قطرية.. اليابان تعلن إجلاء أول مجموعة من موظفي سفارتها في كابل وعاملين بوكالة تابعة لها

ذكرت وزارة الخارجية اليابانية -اليوم السبت- أن 27 أفغانيا من موظفي السفارة اليابانية في كابل وعائلاتهم و26 آخرين من العاملين بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي وعائلاتهم، وصلوا إلى مطار ناريتا بالقرب من طوكيو.

وأشارت إلى أن هذه هي أول مجموعة يتم إجلاؤها من أفغانستان جوا.

وأوضحت وكالة أنباء "كيودو" (Kyodo) اليابانية أن هذه المجموعة وصلت على متن رحلة تجارية نظمتها قطر بناء على طلب اليابان.

وكان هؤلاء قد وصلوا إلى الدوحة بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وعملت الحكومة اليابانية على تأمين التأشيرات لهم وتذاكر السفر، وفق الخارجية اليابانية.

وتخطط اليابان لمساعدة حوالي 500 أفغاني -من الموظفين في السفارة أو المنتسبين للحكومة وعائلاتهم- لمغادرة أفغانستان.

وقد اختار بعض الذين يفتقرون لوسائل الإجلاء الآمنة -مثل السفر جوا- الفرار من أفغانستان برا إلى البلدان المجاورة، وتمكن أكثر من 50 منهم من الوصول إلى اليابان خلال الفترة من منتصف سبتمبر/أيلول الماضي إلى أوائل أكتوبر/تشرين الأول الجاري.