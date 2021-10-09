اعتمدت رؤية لإنهاء الانقسام الفلسطيني.. حماس تختتم اجتماعات مكتبها السياسي في القاهرة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اختتام اجتماعات مكتبها السياسي التي عقدت في القاهرة منذ الأحد الماضي، وجددت استعدادها لإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني وفق رؤية اعتمدتها.

وقالت حماس اليوم السبت في بيان إنها اختتمت أمس هذه الاجتماعات التي عقدت بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وحضور أعضاء المكتب من داخل فلسطين وخارجها، واستمرت لأيام عدة.

وأوضحت أن الاجتماعات ناقشت عددا من الملفات، خاصة مجريات الأوضاع بالمدينة المقدسة وقضية الأسرى وحصار غزة وأوضاع الشعب داخل وخارج فلسطين.

وثمنت حماس حسب البيان استضافة مصر لقيادة الحركة "ولقاء وزير المخابرات العامة عباس كامل، وفريق الجهاز الذي يتابع الملف الفلسطيني بما فيه قضايا غزة وبقية الملفات".

وأكدت حرصها على إتمام صفقة جديدة لتبادل الأسرى تضمن استجابة إسرائيلية لمتطلبات تحريرهم.

وحذرت حماس في بيانها إسرائيل من المساس بالمسجد الأقصى، وقالت "المسجد ومدينة القدس خط أحمر وسنعمل بكل قوة" لحمايتهما "مهما كان الثمن".





وفيما يتعلق بقطاع غزة، قالت الحركة إنها تواصل العمل لكسر وإنهاء الحصار المفروض على الشعب في غزة، مثمنة جهود مصر وقطر للبدء بإعمار القطاع وكسر الحصار عنه، وفقا للبيان.

أما في مسألة الانقسام الداخلي، فقد أفادت حماس بأنها اعتمدت رؤية تتمحور حول "إعادة تشكيل قيادة الشعب الفلسطيني وفق الأسس الديمقراطية والوطنية لتشكيل قيادة مركزية واحدة متمثلة بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، تضم الجميع لتكون منطلقا لتحقيق أهداف الشعب وتطلعاته".

قيادة مؤقتة

وأعربت حماس عن استعدادها للانخراط في "عملية جادة لإعادة ترتيب القيادة الفلسطينية عبر بوابة الانتخابات، أو التوافق على تشكيل قيادة مؤقتة لفترة زمنية محددة ومتفق عليها تمهيدا للوصول للانتخابات".

وأوضحت أن الرؤية تستند أيضا إلى التوافق على إستراتيجية وطنية تكون منطلقا للعمل السياسي والجهادي، وصياغة "برنامج سياسي وطني متوافق عليه".

ودعت الحركة أيضا إلى الاتفاق على "رؤية للمقاومة الشاملة وإدارتها لمواجهة المشروع الصهيوني بكل الوسائل والأدوات ضمن الرؤية الإستراتيجية الوطنية للمواجهة الشاملة مع الاحتلال ومخططاته، ووقف تمدده في المنطقة".