اليمن.. غارات جوية على مأرب والجيش يعلن صدّ هجوم حوثي

قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن -اليوم السبت- إن طائرات التحالف الذي تقوده السعودية شنت 41 غارة على مواقع في محافظة مأرب، و6 غارات على منطقة المرازيق بمحافظة الجوف.

وذكرت أن الغارات في محافظة مأرب شرقي اليمن استهدفت مواقع في مديريات صرواح والجوبة والعبدية.

وفي تلك الأثناء، أعلن الجيش اليمني أن قواته المدعومة بالمقاومة الشعبية تمكنت من صد هجوم قامت به مجموعات من الحوثيين في جبهتي المشجح والكسارة غربي محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للجيش إن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح عدد من الحوثيين، وأشار إلى أن مقاتلات التحالف شنت غارات على مواقع متفرقة في منطقتي الكسارة وهيلان.

ومنذ أشهر يحاول الحوثيون اقتحام محافظة مأرب الغنية بالنفط، والتي تعد واحدة من أهم معاقل الحكومة وتضم وزارة الدفاع التابعة لها.

التحالف يعترض مسيّرة

من جهة أخرى، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية اليوم أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه جنوب المملكة.

ويأتي هذا بعد إعلان التحالف أمس الجمعة إصابة 10 مدنيين جراء هجوم حوثي بطائرة مسيرة على مطار الملك عبد الله في مدينة جازان جنوب غربي السعودية.

وقد وصفت الخارجية اليمنية هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية بأنها بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة واستقرارها، وفقا لبيان صدر اليوم.

ودعت إلى "اتخاذ موقف واضح ورادع من المجتمع الدولي لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة ومحاسبة مرتكبيها".