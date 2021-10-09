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سياسة|السعودية

السعودية.. إصابة 10 مدنيين في هجوم حوثي على مطار جازان

صعد الحوثيون أخيرا من هجماتهم على مدن الجنوب السعودي بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، وسجل سبتمبر/أيلول الماضي سبعة هجمات.

بقايا طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على مطار جازان جنوبي المملكة (وكالة الأنباء السعودية)
9/10/2021

قال التلفزيون السعودي إن عدد الإصابات بين المسافرين والعاملين في مطار جازان جنوب غربي المملكة جراء هجوم شنته طائرة حوثية ارتفع إلى 10، في حين قال التحالف الذي تقوده الرياض إنه اعترض طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية على المطار.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي إن 6 من المصابين هم مسافرون وعمال سعوديون في مطار الملك عبد الله في جازان، إضافة إلى إصابة 3 عمال بنغال وآخر من السودان جراء هجوم شنته طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثيين، وذكر التحالف أن جميع الإصابات طفيفة.

وأضاف العميد المالكي أن الهجوم الحوثي نتجت عنه أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار، وقال إن استهداف مطار مدني "قد يرقى إلى جريمة حرب لتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأوضح في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن المطار يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من السعوديين والأجانب المقيمين في المملكة.

مفخخة ثانية

وفي وقت لاحق اليوم السبت، نقل تلفزيون الإخبارية عن التحالف القول إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقت صوب المطار.

ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، لكنهم كثيرا ما ينفذون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على المملكة، وذلك ردا على تدخل التحالف بقيادة الرياض في الحرب اليمنية لدعم قوات الشرعية، وذلك من أجل استعادة السلطة عقب انقلاب الحوثيين وسيطرتهم على العاصمة، وأجزاء واسعة من البلاد منذ العام 2014.

وصعد الحوثيون أخيرا من هجماتهم على مدن الجنوب السعودي بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، وسجل سبتمبر/أيلول الماضي 7 هجمات، كان أبرزها هجوم بصاروخ باليستي أسفر عن إصابة طفلين في الدمام في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط.

ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حربا بين قوات الشرعية المدعومة بالتحالف، والحوثيين المدعومين من إيران، وقد خلفت الحرب مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، كما تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.

المصدر : وكالات + وكالة الأنباء السعودية (واس)

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