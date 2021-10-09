إصابة 6 جنود سوريين في ضربات إسرائيلية على ريف حمص ومسيَّرة تستهدف مواقع لفصائل عراقية في البوكمال

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لما وصفته بعدوان إسرائيلي استهدف ريف حمص، وأسفر عن إصابة 6 من قوات النظام.

وأضافت أن القصف الإسرائيلي انطلق من جهة منطقة التَّنف (جنوب شرقي البلاد) -حيث تحتفظ الولايات المتحدة بقاعدة عسكرية- نحو محيط مطار التيفور العسكري بريف حمص.

ويعد التيفور (الواقع بريف محافظة حمص) واحدا من أهم المطارات العسكرية للنظام، وسبق أن استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي.

وأفاد مصدر أمني عراقي بأن طائرة مسيَّرة استهدفت مواقع لفصائل عراقية بمنطقة البوكمال السورية عند الحدود مع العراق.

وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع لجيش النظام السوري تحديدا، بالإضافة إلى أهداف إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.