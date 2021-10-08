Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|مغرب

افتتح البرلمان الجديد.. ملك المغرب يتحدث عن أولويات بلاده في المرحلة المقبلة

ملك المغرب حثّ على الدفاع عن المصالح العليا لبلاده في المرحلة المقبلة (نقلا عن التلفزيون المغربي)
8/10/2021

قال ملك المغرب محمد السادس في خطابه، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية إن بلاده تدشن مرحلة جديدة في أعقاب الانتخابات الأخيرة، داعيا الحكومة إلى استحداث منظومة متكاملة في قطاعي الصحة والغذاء.

ورأى الملك أن من أولويات المرحلة المقبلة تعزيز مكانة المملكة والدفاع عن مصالحها العليا في ظروف مشحونة بالعديد من المخاطر والتهديدات، حسب قوله.

وقال العاهل المغربي -في خطابه الذي ألقاه عبر الفيديو من مدينة فاس أثناء التئام البرلمان الجديد في الرباط- إن المؤشرات التي سجلها الاقتصاد المغربي في الفترة الماضية تبعث على التفاؤل والأمل بالرغم من تداعيات جائحة كورونا، داعيا في الوقت نفسه إلى إجراء "إصلاح عميق" للمندوبية السامية للتخطيط.

وأشار الملك محمد السادس إلى النموذج التنموي الجديد للمملكة، ورأى أنه يفتح آفاقا واسعة للحكومة والبرلمان، وقال إن الحكومة الجديدة مسؤولة عن تحديد الأولويات ووسائل تحقيق الأهداف. وكانت لجنة ملكية قد صاغت هذا النموذج التنموي الجديد وقدمته إلى ملك المغرب في مايو/أيار الماضي.

وقد جرى أمس الخميس تنصيب الحكومة الجديدة التي تألفت من الأحزاب الثلاثة الأولى التي تصدرت نتائج الانتخابات.

وسلّم رئيس الحكومة المنتهية ولايتها سعد الدين العثماني السلطة إلى رئيس الحكومة الجديد عزيز أخنوش. وتمنى العثماني لأخنوش تحقيق نتائج جيدة إزاء التحديات التي تواجهها حكومته.

من جهته، أشاد أخنوش بالأجواء "الجدية" التي طبعت عمل الائتلاف الحكومي الذي قاده حزب العدالة والتنمية وما تحقق خلال الولاية السابقة من إنجازات ومشاريع، حسب تعبيره.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

مقالات

الإسلاميون الإصلاحيون في المغرب والحاجة إلى ولادة جديدة.. قراءة نقدية في الخطاب السياسي

مرّت تجربة الإسلاميين الإصلاحيين بالمغرب بأطوار عدة منذ النشأة في سبعينيات القرن الماضي، إذ كان مدّ ما سمي بالصحوة الإسلامية يعبر كل الأقطار العربية والإسلامية، في سياق من الصراع الأيديولوجي المحموم.

المزيد من سياسة

إصابة 6 جنود سوريين في ضربات إسرائيلية على ريف حمص ومسيَّرة تستهدف مواقع لفصائل عراقية في البوكمال

رسائل قصف إسرائيل لمطار التيفور السوري

المرزوقي يدعو لاستقالة سعيد والغنوشي.. اتحاد الشغل في تونس: لا قطيعة مع رئيس البلاد

نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام للشغل

السعودية.. إصابة 10 مدنيين في هجوم حوثي على مطار جازان

أرفع اجتماع منذ مغادرة أفغانستان.. وفد أميركي يلتقي مسؤولي طالبان في الدوحة

الأكثر قراءة

قيس سعيد ينافس أينشتاين في نظرياته للإحصاء

فرانس فوتبول تعلن قائمة المرشحين للكرة الذهبية في 2021

The Ballon d’Or awards

الجزائر تكتسح النيجر وقذيفة مرموش تنقذ مصر أمام ليبيا في تصفيات مونديال قطر 2022

اعتبرَها خرقا للوثيقة الدستورية.. وزير سوداني يرد على حميدتي بشأن تبعية الأمن والشرطة للعسكريين

نائب رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول محمد حمدان حميدتي