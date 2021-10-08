Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|مملكة متحدة

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: قرار أستراليا التخلي عن الغواصات الفرنسية منطقي

بوريل وصف سابقا اتفاق أوكوس بأنه جرس إنذار للاتحاد الأوروبي (رويترز)
8/10/2021-|آخر تحديث: 8/10/202104:06 PM (مكة المكرمة)

وصف مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قرار أستراليا التخلي عن عقد شراء غواصات تقليدية تعمل بالديزل من فرنسا بأنه منطقي.

وأضاف بوريل -في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة- أن أستراليا اختارت تعزيز العلاقات العسكرية والصناعية العسكرية مع من يقدم لها حماية أفضل.

وفي وقت سابق، قال المسؤول الأوروبي إن اتفاق "أوكوس" (AUKUS) الأمني، الذي أبرم الشهر الماضي بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا، كان أشبه بناقوس إنذار للاتحاد بأن أولويات الولايات المتحدة ستتغير.

وضمن اتفاق أوكوس، قررت أستراليا شراء غواصات أميركية تعمل بالطاقة النووية بدلا من الغواصات الفرنسية التي تم التعاقد عليها منذ 2016 بما يبلغ 60 مليار دولار.

وأثار قرار التخلي عن الغواصات الفرنسية أزمة بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى، حيث استدعت فرنسا سفيريها في كابيرا وواشنطن للتشاور، ولكن اتصالات دبلوماسية أفضت إلى التهدئة بين باريس وواشنطن.

وكانت فرنسا قد أعلنت مرارا أنها تعرضت للخيانة من قبل لندن وواشنطن، واعتبرت قرار دخولهما على خط هذه الصفقة استهدافا للمصالح الأوروبية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

إصابة 6 جنود سوريين في ضربات إسرائيلية على ريف حمص ومسيَّرة تستهدف مواقع لفصائل عراقية في البوكمال

رسائل قصف إسرائيل لمطار التيفور السوري

المرزوقي يدعو لاستقالة سعيد والغنوشي.. اتحاد الشغل في تونس: لا قطيعة مع رئيس البلاد

نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام للشغل

السعودية.. إصابة 10 مدنيين في هجوم حوثي على مطار جازان

أرفع اجتماع منذ مغادرة أفغانستان.. وفد أميركي يلتقي مسؤولي طالبان في الدوحة

الأكثر قراءة

قيس سعيد ينافس أينشتاين في نظرياته للإحصاء

فرانس فوتبول تعلن قائمة المرشحين للكرة الذهبية في 2021

The Ballon d’Or awards

الجزائر تكتسح النيجر وقذيفة مرموش تنقذ مصر أمام ليبيا في تصفيات مونديال قطر 2022

اعتبرَها خرقا للوثيقة الدستورية.. وزير سوداني يرد على حميدتي بشأن تبعية الأمن والشرطة للعسكريين

نائب رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول محمد حمدان حميدتي